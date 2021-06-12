В Ижевске появились новые почётные граждане

Вручение знаков отличия состоялось в администрации города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 июня состоялась церемония вручения знака отличия «Почетный гражданин города Ижевска». Мероприятие прошло в здании муниципалитета.

Почётное звание за вклад в экономическое развитие Ижевска получил руководитель завода «Купол» Фанил Зиятдинов. За развитие спорта в городе знак отличия получил заслуженный тренер РСФСР и президент федерации пулевой и стендовой стрельбы Удмуртии Владимир Лукин.

«У нашего города интересная история. Он младше Петербурга, но старше Вашингтона. Ижевск – 20-й по численности город в России, крупный промышленный центр. Но самое главное для нас – это жители города, которые любят Ижевск и желают ему только лучшего. Все вместе, своим трудом, своей целеустремленностью, вносят вклад в его развитие», — поздравил присутствующих глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Книга почётных граждан Ижевска также пополнилась именем бывшего директора ПО «Ижмаш» и заслуженного изобретателя СССР Олега Собина.

Перед этим состоялось вручение паспортов юным ижевчанам. Свой главный документ получили шесть школьников.

На мероприятии также вручали свидетельства о занесении на Доску почёта Ижевска. На ней ежегодно размещаются имена 14 горожан и 6 коллективов.

Например, среди коллективов в этом году присутствует школа № 80 имени Тарасова и республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Почётным знаком «За заслуги перед городом Ижевском» наградили трёх человек. Среди отмеченных директор ДШИ № 9 Александр Власов, преподаватель республиканской ДШИ Василий Морозов и замдиректора гимназии № 56 Валентина Харитонова.