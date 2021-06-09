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Житель Удмуртии получил 7 лет «строгача» за интимную переписку со школьницами

17:10, 09 июня, 2021
Юрий Абашев
Житель Удмуртии получил 7 лет «строгача» за интимную переписку со школьницами
17:10, 09 июня, 2021
Юрий Абашев
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#Шаркан\n#Удмуртия\n#суд\n#педофил
Фото: pixabay.com
61
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Общение продолжалось с 2018 по 2019 год.

Шаркан. Удмуртия. Жителя Шарканского района Удмуртии осудили за совращение малолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Мужчине инкриминируют преступления, предусмотренные пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Установлено, что 33-летний злоумышленник с 2018 по 2019 год общался в социальных сетях с 12-летней и 13-летней девочками. В беседах возникали темы сексуального характера.

Следователи допросили потерпевших, провели обыск по месту жительства осуждённого, изъяли мобильник, с помощью которого шло общение с девочками. Выполнена лингвистическая и психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Мужчина получил 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

17:10, 09 июня, 2021
Юрий Абашев
61
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#суд\n#педофил