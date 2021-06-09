Житель Удмуртии получил 7 лет «строгача» за интимную переписку со школьницами

Общение продолжалось с 2018 по 2019 год.

Шаркан. Удмуртия. Жителя Шарканского района Удмуртии осудили за совращение малолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Мужчине инкриминируют преступления, предусмотренные пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Установлено, что 33-летний злоумышленник с 2018 по 2019 год общался в социальных сетях с 12-летней и 13-летней девочками. В беседах возникали темы сексуального характера.

Следователи допросили потерпевших, провели обыск по месту жительства осуждённого, изъяли мобильник, с помощью которого шло общение с девочками. Выполнена лингвистическая и психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Мужчина получил 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.