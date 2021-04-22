Троих налётчиков на ювелирный магазин в Ижевске заключили под стражу

Добычей злоумышленников стали украшения на сумму более 30 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Троим обвиняемым в ограблении ювелирного магазина в Ижевске избрали меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

В разбое, совершённом в особо крупном размере, обвиняется 39-летний житель Ингушетии, 39-летний житель Подмосковья и 42-летний житель Северной Осетии.

Установлено, что 18 апреля текущего года злоумышленники ограбили ювелирку, открыто похитили украшения на сумму более 30 млн рублей и избили охранника. Разбойников удалось задержать в другом регионе.

Учитывая тяжесть преступления и его характер обвиняемых заключили под стражу.