Троих налётчиков на ювелирный магазин в Ижевске заключили под стражу

Добычей злоумышленников стали украшения на сумму более 30 млн рублей.
Ижевск. Удмуртия. Троим обвиняемым в ограблении ювелирного магазина в Ижевске избрали меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
В разбое, совершённом в особо крупном размере, обвиняется 39-летний житель Ингушетии, 39-летний житель Подмосковья и 42-летний житель Северной Осетии.
Установлено, что 18 апреля текущего года злоумышленники ограбили ювелирку, открыто похитили украшения на сумму более 30 млн рублей и избили охранника. Разбойников удалось задержать в другом регионе.
Учитывая тяжесть преступления и его характер обвиняемых заключили под стражу.