Повторный порыв на улице Нижней в Ижевске, новые правила оформления больничных в России и грядущее солнечное затмение: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Первый рабочий день новой недели начинаем с обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Еще один:

Накануне, 13 декабря, на улице Нижней в Ижевске произошел еще один порыв водопровода диаметром 500 мм. Как сообщает пресс-служба городских властей, он случился в 8 м от места субботней аварии

На устранение порыва ремонтникам понадобилось несколько часов. На объекте работали два экскаватора, был подключен насос. В 12:45 трассу отремонтировали. Подачу воды жителям на время ремонта не прерывали.

В следующем году планируется провести санацию проблемного участка, определить вид и объем ремонтных работ.

Сказка будет впереди:

В Удмуртии прошел девятый межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая». Мероприятие провели в субботу, 12 декабря, сообщает преcc-служба Сарапульского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Почетным гостем фестиваля стал главный волшебник страны – Дед Мороз из Великого Устюга. Резиденцию Тол Бабая посетили также Девица Метелица из Вятских Полян, Урал Мороз из Екатеринбурга, Золотая Сарапуль и другие сказочные персонажи Удмуртии.

Сказочный фестиваль – ежегодное мероприятие, открывающее череду новогодних праздников в Удмуртии. На этот раз традиционный праздник дополнили презентацией проекта «Сказочная карта Удмуртии». Кульминацией фестиваля стало зажжение огней на первой новогодней елке в Удмуртской Республике.





Фото: vk.com/dedmoroz



По новым правилам:

В понедельник, 14 декабря, в России вступили в силу новые правила оформления больничных листов. Как сообщает Life.ru , теперь их можно получить как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Также документ можно оформить дистанционно, если человек является распространителем опасного для общества заболевания.

Кроме того, сняты ограничения по срокам для больничного листа по уходу за ребенком. Однако стоит учитывать, что оплачиваемый период не будет превышать 15 дней.

Новые правила предусматривают и расширение перечня случаев получения больничного по беременности и родам: если беременность многоплодная и роды на 22–28-й неделе, длительность больничного составит 194 дня.

Выдавать же больничные листы с сегодняшнего дня могут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, а также фельдшеры с наличием функции лечащего врача.

Увидят не все:

Вечером в понедельник, 14 декабря, жители Земли смогут увидеть солнечное затмение. Однако ни полная, ни частичные фазы не будут видны с территории России, отмечает НТВ

Насладиться астрономическим явлением смогут Чили и Аргентины. Частичное затмение можно будет наблюдать с территории Южной Америки, Полинезии, Антарктиды и Африки.

Стоит отметить, что полная фаза затмения будет длиться 130 минут, а пик придется на 19:13 по мск. Московский планетарий планирует вести трансляцию солнечного затмения на своих страницах в соцсетях.