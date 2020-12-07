В Ижевске предложили увековечить память героев Удмуртии с помощью объявлений в троллейбусах

Пилотный проект может быть запущен в следующем году.

Ижевск. Удмуртия. В ижевских троллейбусах могут увековечить память о героях с помощью объявлений на остановках. С такой инициативой, выступая на стратсессии для руководителей военно-патриотических клубов, выступил руководитель общественной организации «Патриоты границы» Андрей Харитонов. Об этом сообщается на сайте главы и правительства Удмуртии.

По словам Харитонова, объявления будут давать краткую справку на остановках о героях, в честь которых они названы. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов данное предложение поддержал и предложил запустить проект в тестовом режиме уже в следующем году.

Выступая в молодёжном лагере «Ёлочка», Сергей Смирнов напомнил, что в 2020 году в Конституции России была закреплена ценность сохранения исторической памяти. По его словам, патриотическим клубам сейчас сложно заинтересовать детей, поэтому в этой области необходимо применять современные технологии для создания модельного Открытого урока, включающего в себя визуальный и интерактивный контент. Такой формат должен вызвать у молодёжи положительные эмоции и желание присоединиться к военно-патриотическим клубам.

Всего в Удмуртии функционируют 43 военно-патриотических клуба, 200 кадетских классов, 15 поисковых отрядов, более 20 общественных организаций и более 150 музейных комнат.