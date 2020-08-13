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Многоквартирные дома без газа в Удмуртии, невидимый памятник лодке «Курск» в Екатеринбурге и протест медиков в Минске: что произошло минувшей ночью

08:08, 13 августа, 2020
Анастасия Шевченко
Многоквартирные дома без газа в Удмуртии, невидимый памятник лодке «Курск» в Екатеринбурге и протест медиков в Минске: что произошло минувшей ночью
08:08, 13 августа, 2020
Анастасия Шевченко
73
0
#Ижевск\n#газ\n#протест\n#Пирогово\n#Екатеринбург\n#Минск\n#Рыжий фестиваль\n#Удмуртия\n#творчество\n#трагедия
Фото: Кадр из ролика ТРК «Моя Удмуртия»
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро четверга, 13 августа, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Рыжий фестиваль в Ижевске:

Рыжий фестиваль пройдет в Ижевске. Об этом сообщается в группе мероприятия «Вконтакте».

Тема фестиваля «Рыжий про 100» посвящена 100-летию Удмуртской Республики. Мероприятие пройдет в 2 этапа: онлайн и оффлайн. С 10 августа по 9 сентября состоятся различные дистанционные конкурсы:

— «Рыжая мелодия-2020»;

— «Самый рыжий человек-2020»;

— «Рыжий вернисаж-2020»;

— «Рыжие питомцы-2020»;

— «Тыквенный фонарик-2020»

— «Рыжая игрушка-2020»;

— «Лэнд-арт-2020».

С 7 по 12 сентября «Рыжий фестиваль» перейдет на открытые площадки города. Так, в последний день праздника организаторы наметили следующую программу:

— 12:00 — церемония открытия;

— 12:30-16:00 — работа конкурсных площадок, мастер-классов, церемонии награждения;

— 13:00-18:00 — аниматор-шоу, детская танцевальная программа;

— 13:00-20:00 — выступление ансамбля, рыжий флэшмоб;

— 20:00 — огненное и лазерное шоу, закрытие праздника.

К участию приглашаются жители не только Удмуртии, но и других регионов России. Более подробную информацию о конкурсах и мероприятии можно узнать в официальной группе фестиваля.

Дома без газа в Пирогово:

В Пирогово 16 многоквартирных домов неделю живут без газа. Об этом сообщает ТРК «Моя Удмуртия».

Причина в том, что в помещениях нерабочая вентиляционная система. Без вентиляции дымовые газы от плиты или от проточного водонагревателя могут пойти в жилое помещение и наполнить его угарным газом. Это может повлечь за собой отравление либо смерть жителей, пояснил начальник Завьяловской эксплуатационной службы ОАО «Газпром газораспределение Ижевск» Николай Булдаков.

Жильцы домов отмечают, что управляющие компании несколько лет не реагируют на их просьбы устранить проблему. Потому некоторые жители Пирогово уже купили электрические плиты и чайники. Без газа в деревне осталось 300 семей.

Невидимый памятник подлодке «Курск»:

В Екатеринбурге появился невидимый памятник подлодке «Курск». Об этом пишет РБК.

Иллюстрацию создали в рамках фестиваля «Stenograffia» в честь годовщины катастрофы. На стене у реки Исеть художники водоотталкивающей краской написали слово «Курск». Надпись проявляется только во время дождя.

«Перед зрителем работа, где вода окружает кусочек сухого пространства. Как подводную лодку», — рассказывают создатели невидимого памятника.

Отметим, что трагедия с подводной лодкой «Курск» произошла 12 августа 2000 года. Тогда в атомной лодке произошел взрыв в торпедном отсеке, крейсер лег на дно Баренцева моря, погибло 118 человек.

Медики на протесте в Минске:

Более 130 медиков вышли на протест против насилия в Минске. Как сообщает Интерфакс, медработники в белых халатах собрались на проспекте Дзержинского у медуниверситета.

К собравшимся выходил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник. Он предложил демонстрантам пройти в зал учебного заведения, но те так и продолжили стоять.

Медики рассказывают, что собрались стихийно, чтобы показать, что «мы вместе». Они отмечают, что выступают против насилия и за мир и взаимопомощь.

Напомним, что акции протесты начали проходить в Белоруссии после первых результатов голосования в президентских выборах. Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

 

08:08, 13 августа, 2020
Анастасия Шевченко
73
0
#Ижевск\n#газ\n#протест\n#Пирогово\n#Екатеринбург\n#Минск\n#Рыжий фестиваль\n#Удмуртия\n#творчество\n#трагедия

 

 

 


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