Агитпоезд «Эшелон Победы» прибудет в Ижевск 6 мая

Состав пройдет через крупнейшие города Сибири, Урала и Поволжья.

Ижевск. Удмуртия. Агитационный поезд «Эшелон Победы» прибудет в Ижевск 6 мая. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Как сообщает Минобороны России, состав пройдет по 13 крупнейшим городам Сибири, Урала и Поволжья. Начнет свой путь «Эшелон Победы» 26 апреля с Иркутска. Затем он проедет через Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Уфа, Самара, Пенза, Саранск, Казань, Ижевск и Пермь. 8 мая поезд прибудет в Екатеринбург, где артисты ансамбля песни и плясок ЦВО покажут гала-концерт.

В составе поезда будут платформы с образцами военной техники, вагон-музей с артефактами Великой Отечественной войны. В каждом городе для жителей проведут экскурссии по экспозиции, артисты выступят с концертом.