Монумент Славы ВДВ в Ижевске могут открыть в 2020 году

Памятник увековечит память земляков, погибших при исполнении интернационального долга.

Ижевск. Удмуртия. Союз десантников Удмуртии готовится к 90-летнему юбилею воздушно-десантных войск России. Как сообщила пресс-служба администрации Ижевска, самым масштабным проектом, за организацию которого взялась республиканская общественная организация, стало создание монумента Славы ВДВ в сквере у «Дворца пионеров».

«Монумент Славы ВДВ олицетворяет героизм наших земляков и сохраняет историческую память. Его украсят портретные барельефы наших погибших воинов, которые храбро сражались в рядах Воздушно-десантных войск при исполнении интернационального долга», — отметил председатель Союза десантников Удмуртии Алексей Лебедев.

Открыть монумент планируют 2 августа к 90-летию годовщины ВДВ. На барельефе уже запечатлены портреты двух уроженцев Удмуртии.

Уроженец Глазовского района сержант Сергей Караев погиб на войне в Афганистане, когда ему было 22 года. Десантник защищал стратегически важный участок дороги в районе Панджшерского ущелья и был атакован крупным отрядом «душманов». 20-летний Александр Шулепов из Воткинска отдал свою жизнь в сражении при выполнении боевого задания в Афганистане. За проявленное мужество и героизм гвардии рядовой награжден орденом «Красной звезды» посмертно.

«Монумент станет символом гордости за подвиги земляков и культурной достопримечательностью столицы Удмуртии», — подчеркнул Алексей Лебедев.

В рамках проекта планируется облицевать площадку монумента гранитом, завершить лепные и фактурные работы и благоустроить прилегающую территорию, выложив пешеходные дорожки тротуарной плиткой, высадить деревья и кустарники.

Стоимость проекта составила 1,6 млн рублей. Отметим, что в случае победы в республиканском конкурсе проект будет реализован в 2020 году.