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Численность населения в Удмуртии на начало 2020 года оказалась ниже прогноза

09:00, 30 января, 2020
Дарья Саушина
Численность населения в Удмуртии на начало 2020 года оказалась ниже прогноза
09:00, 30 января, 2020
Дарья Саушина
15
0
#демография\n#Удмуртия\n#рождаемость
Фото: @arzik2
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По предварительной оценке, на 1 января 2020 года в республике проживают 1 501 005 человек.

Ижевск. Удмуртия. Население Удмуртии за год сократилось на 6385 человек. По предварительным данным Удмуртстата, по состоянию на 1 января 2020 года в республике проживает 1 501 005 человек. Городское население сократилось на 2 030 человек и составило 992 330 человек, сельское сократилось на 4 355 человек до 508 675 жителей.

Ранее на сайте статистического ведомства был размещен прогноз численности населения на ближайшие годы. Ожидалось, что на начало 2020 года в Удмуртии будет жить 1 503 057 человек.

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Отметим, что наибольшая численность постоянного населения Удмуртии с начала 80-х годов 20 века была зафиксирована на 1 января 1993 года - 1 624 841 человек. Из них 1 134 623 человека жили в городах, 490 218 – на селе.

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09:00, 30 января, 2020
Дарья Саушина
15
0
#демография\n#Удмуртия\n#рождаемость

 

 

 


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