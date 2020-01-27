Табло контроля скорости установили на федеральной трассе в Удмуртии

Конструкции начнут работать до конца февраля.

Ижевск. Удмуртия. На федеральной трассе М-7 «Волга» в Удмуртии начнут работать табло контроля скорости. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

О мероприятиях по обеспечению безопасности движения рассказал директор ФКУ Упрдор «Прикамье» в Ижевске Константин Мошкин. По его словам, в качестве эксперимента на трассе появятся два знака с обратной связью. Водитель сможет увидеть на них свою скорость при проезде участка.

Табло установили в Можгинском районе у села Черёмушки и в Алнашском районе у деревни Старая Юмья. Подключить их планируют до конца февраля.

Напомним, что на трассе М-7 «Волга» установили семь новых светофоров.