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Табло контроля скорости установили на федеральной трассе в Удмуртии

13:05, 27 января, 2020
Юрий Абашев
Табло контроля скорости установили на федеральной трассе в Удмуртии
13:05, 27 января, 2020
Юрий Абашев
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0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#безопасность движения
Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru
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Конструкции начнут работать до конца февраля.

Ижевск. Удмуртия. На федеральной трассе М-7 «Волга» в Удмуртии начнут работать табло контроля скорости. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

О мероприятиях по обеспечению безопасности движения рассказал директор ФКУ Упрдор «Прикамье» в Ижевске Константин Мошкин. По его словам, в качестве эксперимента на трассе появятся два знака с обратной связью. Водитель сможет увидеть на них свою скорость при проезде участка.

Табло установили в Можгинском районе у села Черёмушки и в Алнашском районе у деревни Старая Юмья. Подключить их планируют до конца февраля.

Напомним, что на трассе М-7 «Волга» установили семь новых светофоров.

13:05, 27 января, 2020
Юрий Абашев
195
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#безопасность движения

 

 

 


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