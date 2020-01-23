261 семья в Удмуртии сможет получить 466 тыс рублей за рождение первого ребенка

Столько первенцев родилось в республике с начала года.

Ижевск. Удмуртия. 261 семья в Удмуртии сможет получить 466,6 тыс. рублей за рождение первого ребенка. Как рассказал на своей странице в соцсети Вконтакте глава региона Александр Бречалов, столько первенцев родилось в республике с начала года.

«Семьи, в которых родился второй ребенок, получат дополнительные 150 тысяч рублей к материнскому капиталу», - отметил Бречалов.

По его словам, четыре семьи, в которых родились двойни, могут рассчитывать на получение сразу 616,6 тыс. рублей.

Кроме того, республика оказывает поддержку семьям, в которых родился третий и последующий ребенок с 1 января 2021 года. Они смогут получить единовременную выплату в размере 240 тыс. рублей на улучшение жилищных условий. На эти цели планируется направить 75 млн рублей из бюджета Удмуртской Республики.

Всего в Удмуртии с начала года появились на свет 753 малыша - 367 мальчиков и 386 девочек.