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Слушания по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева возобновят 23 января

12:25, 20 января, 2020
Дмитрий Стрелков
Слушания по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева возобновят 23 января
12:25, 20 января, 2020
Дмитрий Стрелков
107
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#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#суд
Фото: ИА "Сусанин"
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На новом заседании исследуют доказательства стороны защиты.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии назначили следующее судебное заседание по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судейского сообщества республики.

Заседание пройдёт в четверг, 23 января, в 10:00 в Завьяловском райсуде. На нём планируют исследовать доказательства, представленные стороной защиты.

Напомним, Александра Соловьева обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК России «Получение взятки должностным лицом». Чиновника задержали в апреле 2017 года. Ночью 18 декабря 2019 года Соловьева экстренно госпитализировали в больницу.

12:25, 20 января, 2020
Дмитрий Стрелков
107
0
#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#суд

 

 

 


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