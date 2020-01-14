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Победная игра хоккеистов «Ижстали», пожар в частном секторе в Ижевске и самый несчастливый возраст: что произошло минувшей ночью

08:00, 14 января, 2020
Анна Торхова
Победная игра хоккеистов «Ижстали», пожар в частном секторе в Ижевске и самый несчастливый возраст: что произошло минувшей ночью
08:00, 14 января, 2020
Анна Торхова
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#бюджет\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#полиция\n#Удмуртия\n#возраст\n#деньги
Фото: vk.com/izhhcizhstal
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О чем писали, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Новый день встречаем с обзора утренних новостей.

Победа

Хоккеисты «Ижстали» обыграли соперников из Перми «Молот-Прикамье» со счетом 3:0. Об этом сообщает пресс-служба сталеваров. Среди ижевчан отличились: Артем Рожковский, Вадим Щегольков, Владимир Дьяченко.

«Возникло дежавю, сопряженное с прошлым матчем в УДС «Молот», когда «сталевары» обеспечили к третьему периоду комфортный счет 3:0, а потом позволили сопернику перевести игру в овертайм», - отмечают в пресс-службе.

По словам главного тренера «Молот-Прикамье» Павла Десяткова, для его команды это была одна из худших игр.

Пожар

В частном секторе Индустриального района Ижевска на проезде Жуковского вечером 13 января горел жилой дом. На место выехали 6 единиц техники и 25 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Огонь повредил имущество и стены дома.

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Потерялись

За год из бюджета России украли около 2-3 млрд рублей. Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости, пишет Лента.ру.

Речь идет о государственных деньгах. Всего за 2019 год нарушений выявлено на 804 млрд рублей, но треть из них – нарушения бухучета, что исправляется во время проверок, еще треть – нарушения в ходе закупок.

Не в самом расцвете

Профессор Дартмутского колледжа в США после изучения благополучия людей разных возрастов более чем в ста странах, определил самый несчастливый возраст жителей этих государств. По его словам, для каждой страны существует U-образная «кривая счастья», пишут «Известия».

Независимо от доходов, продолжительности жизни, самый несчастный период наступает в средние года.

В развитых странах (США, Канада, Германия) люди наиболее несчастны в 47,2 года, а в развивающихся (Россия, Украина, Польша, Турция, Китай) — в 48,2 года.

Под присмотром

В Приморском крае стартовал набор в туристическую полицию. Об этом сообщает Управление МВД России по Приморскому краю. На решение создать специализированный взвод повлиял рост турпотока в регион.

Сотрудникам предстоит обеспечивать безопасность туристов, консультировать. Отличить их можно будет по повязке на руке с надписями на русском и английском языках.

Одно из требований к сотрудникам турполиции – знание языков, желательно – японского, китайского и корейского.

08:00, 14 января, 2020
Анна Торхова
255
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#бюджет\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#полиция\n#Удмуртия\n#возраст\n#деньги

 

 

 


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