Тепло запустили во всех районах Удмуртии

Подключили и замерзавшее село Камское Камбарского района.

Ижевск. Удмуртия. Отопительный сезон начался во всех районах Удмуртии. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики Дмитрий Сурнин. Запустили тепло и в замерзавшем селе Камское Камбарского района. Напомним, что там пришлось остановить учебный процесс из-за холода в школе и детском саду.

«Поздний запуск был осуществлён, как и в Пугачево, в Малопургинском районе, по причине полной модернизации котельной», - прокомментировал он.

Сурнин отметил, что еще есть единичные случаи отсутствия тепла, их надо устранять.