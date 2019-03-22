Десять девушек вышли в финал этноконкурса «Татар кызы-2019» в Удмуртии

Победительницу определят 5 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 10 девушек вышли в финал этноконкурса «Татар кызы-2019». Как сообщают организаторы, победительницу определят 5 апреля.

Участницам предстоит показать мастерство создания элементов национального костюма, подготовить творческий номер и принять участие в интеллектуальном конкурсе. Победительница республиканского этапа «Татар кызы» будет представлять Удмуртскую Республику в финале международного конкурса, который пройдет в Ижевске 27 сентября.

В настоящее время в группе конкурса в соцсети ВКонтакте идет голосование, его победительница получит приз зрительских симпатий.

Напомним, в прошлом году в международном конкурсе красоты «Татар кызы-2018» победу одержала студентка из Ижевска Диляра Гильмутдинова.