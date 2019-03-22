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Десять девушек вышли в финал этноконкурса «Татар кызы-2019» в Удмуртии

13:15, 22 марта, 2019
Ксения Чернова
13:15, 22 марта, 2019
Ксения Чернова
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#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#татары\n#конкурс красоты\n#Татар кызы
Фото: vk.com/tk_udm (Анна Костенкова)
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Победительницу определят 5 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 10 девушек вышли в финал этноконкурса «Татар кызы-2019». Как сообщают организаторы, победительницу определят 5 апреля.

Участницам предстоит показать мастерство создания элементов национального костюма, подготовить творческий номер и принять участие в интеллектуальном конкурсе. Победительница республиканского этапа «Татар кызы» будет представлять Удмуртскую Республику в финале международного конкурса, который пройдет в Ижевске 27 сентября.

В настоящее время в группе конкурса в соцсети ВКонтакте идет голосование, его победительница получит приз зрительских симпатий.

Напомним, в прошлом году в международном конкурсе красоты «Татар кызы-2018» победу одержала студентка из Ижевска Диляра Гильмутдинова.

13:15, 22 марта, 2019
Ксения Чернова
248
0
#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#татары\n#конкурс красоты\n#Татар кызы

 

 

 


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