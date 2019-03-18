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150-метровый половик соткали в Удмуртии

15:02, 18 марта, 2019
Диана Ворончихина
15:02, 18 марта, 2019
Диана Ворончихина
113
0
#общество\n#Малая Пурга\n#новости\n#мастерство
Фото: скриншот с видео
113
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Рукодельницы работали над ним 4 месяца.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии соткали половик длиной 150 метров. Сделали его рукодельницы из деревни Гожня Малопургинского района, сообщает ГТРК «Удмуртия».

Пять пенсионерок ткали половик на старом станке, который достался одной из женщин еще от бабушки. В дело пошли подручные материалы: старые платья, кофты, чулки, штаны и другое.

Идея соткать такую длинную дорожку принадлежит Светлане Ботниковой, которая мечтала сделать это почти 20 лет.

4 месяца женщины рукодельничали, как раньше это делали их бабушки, в национальных костюмах и с песнями. Получившееся изделие мастерицы разделят между собой и постелют в своих домах.

Половик длиной 150 метров соткали в Удмуртии

Половик длиной 150 метров соткали в Удмуртии. Появился такой в деревне Гожня Малопургинского района республики. Соткали его местные пенсионерки. Для чего, узнала наша съёмочная группа. Присоединяйтесь к нашим соцсетям и знайте больше : ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/udmtv/?ref=bookmarks ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/novosti18

15:02, 18 марта, 2019
Диана Ворончихина
113
0
#общество\n#Малая Пурга\n#новости\n#мастерство

 

 

 


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