150-метровый половик соткали в Удмуртии

Рукодельницы работали над ним 4 месяца.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии соткали половик длиной 150 метров. Сделали его рукодельницы из деревни Гожня Малопургинского района, сообщает ГТРК «Удмуртия».

Пять пенсионерок ткали половик на старом станке, который достался одной из женщин еще от бабушки. В дело пошли подручные материалы: старые платья, кофты, чулки, штаны и другое.

Идея соткать такую длинную дорожку принадлежит Светлане Ботниковой, которая мечтала сделать это почти 20 лет.

4 месяца женщины рукодельничали, как раньше это делали их бабушки, в национальных костюмах и с песнями. Получившееся изделие мастерицы разделят между собой и постелют в своих домах.