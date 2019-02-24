Кадеты из Удмуртии приняли участие в международном слёте юных патриотов

Слёт прошёл в Перми и собрал 42 команды.

Ижевск. Удмуртия. Кадеты из Удмуртской Республики приняли участие в XVII Международном слёте юных патриотов «Равнение на Победу!». Об этом сообщила пресс-служба полпреда президента России в ПФО.

Слёт стартовал 13 февраля в Перми и собрал 42 команды. Здесь собрались воспитанники кадетских корпусов, школ и военно-патриотических клубов, а также зарубежные команды из Монголии, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Донецкой и Луганской Народных Республик. Непременные участники слета – команды шести кадетских корпусов ПФО, чью деятельность курирует полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. В этом году от Приволжского федерального округа в соревнованиях участвовали 18 команд. В том числе кадеты из ижевских школ №74 и №96 и Удмуртского кадетского корпуса ПФО имени В.Г. Старикова.

Юные патриоты в течение недели жили и соревновались на базе учебного центра Пермского кадетского корпуса. Ребята на себе испытали настоящие армейские будни – спали в брезентовых солдатских палатках, в полевых условиях выполняли задания по военной подготовке, пожарному делу, общевойсковой тактике и криминалистике, получали навыки выживания в чрезвычайных ситуациях. Одним из решающих испытаний стала военно-прикладная эстафета.

В этом году соперничество было настолько серьезным, что жюри решило присудить I место сразу трём командам: Донецкому лицею-интернату с усиленной военно-физической подготовкой имени Г.Т. Берегового (ДНР), Пермскому кадетскому корпусу ПФО имени Героя России Ф.Кузьмина и Казанскому Республиканскому центру молодёжных формирований по охране общественного порядка «Форпост». Кадеты из Удмуртии по итогам соревнований попали в 10-ку лучших.