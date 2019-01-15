Ничья «Университета», иск к Дудю и забастовка учителей в США: что произошло минувшей ночью

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. По традиции «Сусанин» начинает день с обзора новостей республики, России и мира, которые вы могли пропустить. На календаре вторник, 15 января. Синоптики прогнозируют сегодня небольшой снег, днем столбики термометров установятся на отметке -5, -10 градусов по Цельсию.

Ручной мяч:

Гандболистки ижевского «Университета» провели свой первый матч в женской Суперлиге в 2019 году. «Студентки» встречались с майкопским клубом «АГУ-АДЫИФ».

«Первую половину матча «студентки» провели уверенно, уйдя на перерыв с заделом в 6 мячей. В начале второй 30-минутки преимущество возросло до 7 мячей, после чего ижевчанки «поплыли» по игре и дали соперницам не только выровнять разницу в счете, но и выйти вперед», - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Однако после тайм-аута, который взял наставник «Университета» Роберт Минабутдинов, спортсменки смогли отыграться. Встреча завершилась ничейным результатом 27:27 (12:18).

В составе «Университета» самым результативным игроком стала Анастасия Портягина, записавшая на свой счет 9 мячей. Следующую игру ижевчанки проведут в Краснодаре 16 января. На данный момент «студентки» находятся на 7 месте в Суперлиге, имея в активе после 12 игр 9 очков.

Сколько ты зарабатываешь:

СМИ сообщили о том, что у популярных российских блогеров Юрия Дудя и Анастасии Ивлеевой хотят отсудить 100 млн рублей. Как сообщают «Известия» со ссылкой на ТАСС, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был зарегистрирован в конце декабря 2018 года. Утверждается также, что истец требует опровергнуть сведения из интервью с Ивлеевой, а также взыскать с журналиста и блогера по 50 млн рублей.

При этом представитель ведущей шоу «Орел и решка» отметил, что они пока не получали искового заявления.

Забастовка учителей:

В Лос-Анджелесе более 30 тысяч учителей средних школ вышли на забастовку. Об этом сообщает МИР24 со ссылкой на The New York Times. Газета пишет, что педагоги требуют увеличения зарплаты и допнайма медперсонала, библиотекарей и других сотрудников.

Примечательно, что это первая подобная акция за 30 лет.

«Для одних проблема заключается в зарплате, для других - в числе школьников в классе. Представление о том, что учителя хотят только повышения зарплаты, просто неверно», - пояснил представитель профсоюза бастующих Стив Билек, учитель математики в средней школе в Лос-Анджелесе.

«Интерфакс» пишет также, что в прошлом и позапрошлом годах зарплата учителя в Калифорнии достигала 75 тысяч долларов в год (около 5 млн рублей) при средней по стране зарплате в 59 тысяч (около 4 млн рублей), в то время как в Нью-Йорке средний годовой доход учителя составил 88 тысяч (около 5,9 млн рублей).

«Забастовка затронула около 900 школ города, где обучаются около 500 тысяч школьников», - уточняет издание.