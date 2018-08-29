В Удмуртии ущерб от лесных пожаров в 2018 году составил около 1 млн рублей

До 20 сентября на территории республики действует особый противопожарный режим.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2018 году ущерб, причиненный лесному фонду в результате пожаров, составил 937 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Всего было зарегистрировано 23 лесных пожара на площади 5,4 га. Затраты на их тушение составили 346,2 тыс. рублей.

«Удмуртлес» проводит наземное патрулирование лесов в составе 45 оперативных групп по 333 маршрутам общей протяженностью более 15 тыс. км.

В ведомстве напомнили, что до 20 сентября в лесах Удмуртии введен особый противопожарный режим, в течение которого разводить костры запрещено.

Нарушителям грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.