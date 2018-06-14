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Пожар в Ижевске, старт ЧМ по футболу и миллиардный штраф для Volkswagen: что произошло минувшей ночью

08:00, 14 июня, 2018
Георгий Поветкин
08:00, 14 июня, 2018
Георгий Поветкин
653
0
#спорт\n#пенсии\n#Ижевск\n#Пенсионный фонд\n#футбол\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#пенсионная реформа\n#пенсионный возраст\n#пожар\n#чемпионат мира по футболу\n#автомобиль
Фото: vk.com/udmurtiya18rus (Мария Вершинина)
653
0

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре четверг, 14 июня. «Сусанин» по традиции начинает день с рубрики, в которой мы рассказываем о событиях, произошедших накануне поздним вечером, либо минувшей ночью.

Пожар в Ижевске:

В столице Удмуртской Республики накануне вечером произошел пожар. Как сообщили подписчики группы ИГГС Вконтакте огонь охватил деревянный барак в районе Парка пионеров. По неподтвержденным пока данным, дом был нежилым. Происшествие случилось около 22:00 по местному времени.

Большой футбол:

В России стартует Чемпионат мира по футболу ФИФА. Матч-открытие состоится 14 июня в Москве. На стадионе «Лужники» встретятся хозяева турнира сборная России и национальная команда сборной Саудовской Аравии. Ижевчане смогут посмотреть матч в фан-зоне Парка Кирова на большом экране. Время начала игры в 19:00 по местному времени.

Пенсионный возраст:

Сегодня на заседании правительства России рассмотрят изменения в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства, на заседание выносится проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» 7 июня заявил, что относится к вопросу повышения пенсионного возраста «в высшей степени осторожно и аккуратно». По его словам, перед новым правительством стоит задача значительного повышения доходов пенсионеров, и ее кабинет министров должен учитывать в первую очередь.

«Хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения - это повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров», - сказал глава государства.

Премьер Дмитрий Медведев впервые публично признал необходимость повышения пенсионного возраста, выступая с отчетом о деятельности правительства в Госдуме 11 апреля.

Штраф для Volkswagen:

Прокуратура в Германии оштрафовала автоконцерн Volkswagen на 1 млрд евро в связи с «дизельным скандалом», сообщает Интерфакс. Компания согласилась со штрафом, признала свою ответственность и не станет подавать апелляцию.

Сумма включает в себя максимально возможный штраф в размере 5 млн евро и еще 995 млн евро в виде возврата незаконно полученной прибыли.

 Как выяснилось в ходе расследования, компания нарушила правила мониторинга при тестировании порядка 10,7 млн автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Эти автомобили были проданы с установленными на них незаконными программами, занижающими показатели выбросов вредных веществ во время тестирования.

08:00, 14 июня, 2018
Георгий Поветкин
653
0
#спорт\n#пенсии\n#Ижевск\n#Пенсионный фонд\n#футбол\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#пенсионная реформа\n#пенсионный возраст\n#пожар\n#чемпионат мира по футболу\n#автомобиль

 

 

 


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