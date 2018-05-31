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Музей Чайковского в Удмуртии, поезда в России и встреча президента США с Ким Кардашьян: что произошло минувшей ночью

08:12, 31 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
08:12, 31 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
374
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#Ижевск\n#Воткинск\n#Глазов\n#футбол\n#Пётр Ильич Чайковский\n#пляжи\n#ОАО «РЖД»\n#Дональд Трамп
Фото: twitter.com/realDonaldTrump
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Холодное утро четверга, 31 мая, встречает читателей на «Сусанине» традиционным утренним обзором новостей.

 

«Музей-просветитель»:

Музей-усадьба П.И. Чайковского в Воткинске вошёл в пятёрку лидеров в номинации «Лучший просветительский музейный проект» среди финалистов конкурса «Интермузей-2018». Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Удмуртской Республики.

Отмечается, что международный фестиваль «Интермузей» - главное музейное событие года. Юбилейный XX фестиваль пройдёт с 31 мая по 3 июня в Москве на ВДНХ. Он объединит около 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Это площадка для обмена опытом, возможность для музеев показать свои достижения, а для гостей фестиваля — познакомиться с ними.

Тема фестиваля «Интермузей-2018» - «Музеи и общество» - будет отражена в экспозициях на стендах музеев-участников и в многочисленных мероприятиях деловой и культурной программ.

 

Глазовский пляж:

Городской пляж в Глазове планируют открыть после 10 июня. Как сообщает пресс-служба администрации города, семь водолазов поисково-спасательного отряда очистили дно в акватории городского пляжа.

По информации отдела по делам ГО и ЧС администрации города Глазова, пляж планируется открыть после 10 июня. К первому дню лета Роспотребнадзор даст заключение о качестве воды в реке на основе взятых проб. В первых числах июня муниципалитет заключит контракт на организацию дежурства спасателей на пляже.

 

Российские вагоны:

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) анонсировала появление замены купейным и плацкартным вагонам. Как пишет газета «Взгляд», в ближайшие годы в России начнут замену существующего парка вагонов подвижным составом нового типа.

«Говоря о долгосрочной программе закупки пассажирских вагонов дальнего следования, прежде всего мы подразумеваем закупку инновационного подвижного состава. Это вагоны проекта «2019» и вагоны проекта «2020». Эти вагоны будут пополнять парк «Федеральной пассажирской компании» уже в близлежащей перспективе на три года», - сообщил директор по пассажирским перевозкам ОАО РЖД Дмитрий Пегов в Совете Федерации.

Также представитель РЖД отметил, что новые вагоны кроме технологических новшеств будут выгоднее для перевозчика. В них появятся «отсеки для крупногабаритного багажа, регулируемое затемнение окон, душевые кабины, сенсорные экраны, индивидуальные сейфы, развитие зон отдыха для детей и многое другое».

Новые вагоны открытого типа оснастят кондиционерами и биотуалетами. На маршруты с наибольшим пассажиропотоком РЖД поставит двухэтажные вагоны проекта «2020».

 

Российский футбол:

Сборная России по футболу проиграла Австрии перед ЧМ-2018. Как сообщает «Взгляд», футболисты из Австрии одержали победу над российской сборной в товарищеском матче, который прошёл в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. 

Встреча в Инсбруке завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев, гол забил Алессандро Шопф. Защитник Сергей Игнашевич в этой встрече побил рекорд вратаря Льва Яшина, став самым возрастным игроком в истории сборных России и СССР.

Напомним, министр спорта Павел Колобков заявил, что задача-минимум для российской сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года - выйти из группы.

 

Дональд и Ким:

Президент США Дональд Трамп встретился с фотомоделью и телеведущей Ким Кардашьян. Об этом он написал в своём Твиттере.

Глава Соединённых Штатов сообщил, что на встрече обсуждалась тюремная реформа и вынесение приговоров. Канал CBS сообщил, что Кардашьян собиралась обсудить реформу с Трампом и его советником Джаредом Кушнером, чтобы просить о помиловании 63-летней Элис Мэри Джонсон. Женщина впервые совершила преступление, связанное с торговлей наркотиками, получив за это пожизненный срок.

О результатах встречи Трамп не сообщил, хотя назвал её в Твиттере «прекрасной».

Donald J. Trump on Twitter

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing.

08:12, 31 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
374
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Глазов\n#футбол\n#Пётр Ильич Чайковский\n#пляжи\n#ОАО «РЖД»\n#Дональд Трамп

 

 

 


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