Урок мужества провели для несовершеннолетних правонарушителей Удмуртии

Рассказ Героя России не оставил ребят равнодушными.

Ижевск. Удмуртия. Урок мужества прошёл для воспитанников Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСПН). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Занятие для юных правонарушителей провёл ветеран ЦВСНП майор милиции в отставке Сергей Иванов, рассказав детям о службе в вооруженных силах и в органах внутренних дел. В ходе встречи ребята задавали много вопросов ветерану. В завершение беседы Сергей Михайлович пожелал воспитанникам Центра успешно учиться, быть достойными гражданами и патриотами совей Родины.

Ещё одним гостем для детей ЦВСПН в рамках урока мужества стал уроженец Ижевска, офицер авиации, Герой России Валерий Чухванцев. Офицер рассказал ребятам о своём участии в ликвидации межнациональных вооруженных конфликтов на территории бывшего СССР, в международной миротворческой операции ООН в Судане и о том, как воевал на первой и второй чеченских войнах.

«Желаю вам побыстрее исправиться и больше никогда не совершать правонарушения. Быть ловкими, сильными, мужественными и, конечно же, любить свою Родину», - сказал на прощание Герой России, встреча с которым не оставила ребят равнодушными.

Напомним, что в преддверии Дня защитника Отечества уроки мужества также прошли для школьников и студентов Удмуртской Республики.