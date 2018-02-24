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Урок мужества провели для несовершеннолетних правонарушителей Удмуртии

12:03, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
12:03, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#патриотизм\n#несовершеннолетние\n#воспитание детей\n#МВД Удмуртии
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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Рассказ Героя России не оставил ребят равнодушными.

Ижевск. Удмуртия. Урок мужества прошёл для воспитанников Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСПН). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Занятие для юных правонарушителей провёл ветеран ЦВСНП майор милиции в отставке Сергей Иванов, рассказав детям о службе в вооруженных силах и в органах внутренних дел. В ходе встречи ребята задавали много вопросов ветерану. В завершение беседы Сергей Михайлович пожелал воспитанникам Центра успешно учиться, быть достойными гражданами и патриотами совей Родины.

Ещё одним гостем для детей ЦВСПН в рамках урока мужества стал уроженец Ижевска, офицер авиации, Герой России Валерий Чухванцев. Офицер рассказал ребятам о своём участии в ликвидации межнациональных вооруженных конфликтов на территории бывшего СССР, в международной миротворческой операции ООН в Судане и о том, как воевал на первой и второй чеченских войнах.

«Желаю вам побыстрее исправиться и больше никогда не совершать правонарушения. Быть ловкими, сильными, мужественными и, конечно же, любить свою Родину», - сказал на прощание Герой России, встреча с которым не оставила ребят равнодушными.

Напомним, что в преддверии Дня защитника Отечества уроки мужества также прошли для школьников и студентов Удмуртской Республики.

12:03, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
724
0
#Ижевск\n#патриотизм\n#несовершеннолетние\n#воспитание детей\n#МВД Удмуртии

 

 

 

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