Около 5 млн рублей выиграли молодежные проекты из Удмуртии

Победителями стали 29 команд.

Ижевск. Удмуртия. Молодежные проекты из Удмуртии выиграли грант «Росмолодежи» на сумму 4 млн 950 тыс. рублей. Средства на реализацию своих идей получат 29 команд, сообщает пресс-служба штаба городских проектов «ЛИФТ».

Так, проект «Твоя культура», развивающийся в Завьяловском районе получил грант на 100 тыс. рублей. Проект направлен на развитие уличной, хип-хоп культуры среди молодежи. Одна из задач руководителей - сделать доступными занятия танцами, в том числе и для ребят, которые живут в отдаленных районах.

Также одним из проектов-победителей стал «Отрядный вираж». Основной целью проекта является привлечение бойцов студенческих отрядов к организации помощи ветеранам и пожилым людям с ограниченными возможностями.

Победители:

Всероссийская школа студенческого актива «Шаг вперед» - 300 тыс. рублей;

Молодежная художественная школа-студия аэрографии "Найди Себя" – 300 тыс. рублей;

Sdelaigorod.ru (Сделай Город)

Засветись с фондом ИГГС

Городской образовательный проект "Достижение" – 200 тыс. рублей;

Передвижная мультстудия «Мультдесант» - 200 тыс. рублей;

«По соседству» формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу – 200 тыс. рублей;

«Возвращение к истокам» - 200 тыс. рублей;

Покупайте на здоровье! – 200 тыс. рублей;

«Туриада Удмуртии» - 200 тыс. рублей;

Проектный центр «Северный Куст Удмуртии» - 200 тыс. рублей;

Энергия добра – 150 тыс. рублей;

«Здоровый дух - в здоровом теле! ТЫ в ГТО, а значит - в теме!» - 150 тыс. рублей;

«Квесты Победы» - 150 тыс. рублей;

Молодёжная этно-ночь «На крыльях музыки в ночи» - 150 тыс. рублей;

Мы за здоровое будущее – 150 тыс. рублей;

Общественное движение «Молодое поколение - Детям войны» - 150 тыс. рублей;

«Школа социально-деловой активности незрячих» - 150 тыс. рублей;

Профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной среде – 150 тыс. рублей;

Перспектива – 150 тыс. рублей;

Документальный фильм «Свой» - 150 тыс. рублей;

Мастерская «Кузьыли» - 150 тыс. рублей;

Фестиваль Традиций – 100 тыс. рублей;

«Молодежь Удмуртии за здоровый образ жизни» - 100 тыс. рублей;

Проект продвижения уличной культуры «Твоя культура» - 100 тыс. рублей;

Молодёжная летняя школа «КРАШ» - 100 тыс. рублей;

Городской Медиа центр ПрофNews - 100 тыс. рублей;

«Достойный выбор – Удмуртия» - 100 тыс. рублей;

Добровольческая акция студенческих отрядов Удмуртии «Отрядный вираж» - 100 тыс. рублей.