Около 5 млн рублей выиграли молодежные проекты из Удмуртии

Победителями стали 29 команд.
Ижевск. Удмуртия. Молодежные проекты из Удмуртии выиграли грант «Росмолодежи» на сумму 4 млн 950 тыс. рублей. Средства на реализацию своих идей получат 29 команд, сообщает пресс-служба штаба городских проектов «ЛИФТ».
Так, проект «Твоя культура», развивающийся в Завьяловском районе получил грант на 100 тыс. рублей. Проект направлен на развитие уличной, хип-хоп культуры среди молодежи. Одна из задач руководителей - сделать доступными занятия танцами, в том числе и для ребят, которые живут в отдаленных районах.
Также одним из проектов-победителей стал «Отрядный вираж». Основной целью проекта является привлечение бойцов студенческих отрядов к организации помощи ветеранам и пожилым людям с ограниченными возможностями.
Победители:
Всероссийская школа студенческого актива «Шаг вперед» - 300 тыс. рублей;
Молодежная художественная школа-студия аэрографии "Найди Себя" – 300 тыс. рублей;
Sdelaigorod.ru (Сделай Город)
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Городской образовательный проект "Достижение" – 200 тыс. рублей;
Передвижная мультстудия «Мультдесант» - 200 тыс. рублей;
«По соседству» формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу – 200 тыс. рублей;
«Возвращение к истокам» - 200 тыс. рублей;
Покупайте на здоровье! – 200 тыс. рублей;
«Туриада Удмуртии» - 200 тыс. рублей;
Проектный центр «Северный Куст Удмуртии» - 200 тыс. рублей;
Энергия добра – 150 тыс. рублей;
«Здоровый дух - в здоровом теле! ТЫ в ГТО, а значит - в теме!» - 150 тыс. рублей;
«Квесты Победы» - 150 тыс. рублей;
Молодёжная этно-ночь «На крыльях музыки в ночи» - 150 тыс. рублей;
Мы за здоровое будущее – 150 тыс. рублей;
Общественное движение «Молодое поколение - Детям войны» - 150 тыс. рублей;
«Школа социально-деловой активности незрячих» - 150 тыс. рублей;
Профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной среде – 150 тыс. рублей;
Перспектива – 150 тыс. рублей;
Документальный фильм «Свой» - 150 тыс. рублей;
Мастерская «Кузьыли» - 150 тыс. рублей;
Фестиваль Традиций – 100 тыс. рублей;
«Молодежь Удмуртии за здоровый образ жизни» - 100 тыс. рублей;
Проект продвижения уличной культуры «Твоя культура» - 100 тыс. рублей;
Молодёжная летняя школа «КРАШ» - 100 тыс. рублей;
Городской Медиа центр ПрофNews - 100 тыс. рублей;
«Достойный выбор – Удмуртия» - 100 тыс. рублей;
Добровольческая акция студенческих отрядов Удмуртии «Отрядный вираж» - 100 тыс. рублей.