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      Около 5 млн рублей выиграли молодежные проекты из Удмуртии

      17:04, 19 февраля, 2018
      Анна Торхова
      17:04, 19 февраля, 2018
      Анна Торхова
      593
      0
      #Ижевск\n#молодежь\n#конкурс\n#Удмуртия\n#гранты
      Фото: штаб городских проектов «Лифт»
      593
      0

      Победителями стали 29 команд.

      Ижевск. Удмуртия. Молодежные проекты из Удмуртии выиграли грант «Росмолодежи» на сумму 4 млн 950 тыс. рублей. Средства на реализацию своих идей получат 29 команд, сообщает пресс-служба штаба городских проектов «ЛИФТ».

      Так, проект «Твоя культура», развивающийся в Завьяловском районе получил грант на 100 тыс. рублей. Проект направлен на развитие уличной, хип-хоп культуры среди молодежи. Одна из задач руководителей - сделать доступными занятия танцами, в том числе и для ребят, которые живут в отдаленных районах.  

      Также одним из проектов-победителей стал «Отрядный вираж». Основной целью проекта является привлечение бойцов студенческих отрядов к организации помощи ветеранам и пожилым людям с ограниченными возможностями.

      Победители:

      Всероссийская школа студенческого актива «Шаг вперед» - 300 тыс. рублей;

      Молодежная художественная школа-студия аэрографии "Найди Себя" – 300 тыс. рублей;

      Sdelaigorod.ru (Сделай Город)

      Засветись с фондом ИГГС

      Городской образовательный проект "Достижение" – 200 тыс. рублей;

      Передвижная мультстудия «Мультдесант» - 200 тыс. рублей;

      «По соседству» формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу – 200 тыс. рублей;

      «Возвращение к истокам» - 200 тыс. рублей;

      Покупайте на здоровье! – 200 тыс. рублей;

      «Туриада Удмуртии» - 200 тыс. рублей;

      Проектный центр «Северный Куст Удмуртии» - 200 тыс. рублей;

      Энергия добра – 150 тыс. рублей;

      «Здоровый дух - в здоровом теле! ТЫ в ГТО, а значит - в теме!» - 150 тыс. рублей;

      «Квесты Победы» - 150 тыс. рублей;

      Молодёжная этно-ночь «На крыльях музыки в ночи» - 150 тыс. рублей;

      Мы за здоровое будущее – 150 тыс. рублей;

      Общественное движение «Молодое поколение - Детям войны» - 150 тыс. рублей;

      «Школа социально-деловой активности незрячих» - 150 тыс. рублей;

      Профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной среде – 150 тыс. рублей;

      Перспектива – 150 тыс. рублей;

      Документальный фильм «Свой» - 150 тыс. рублей;

      Мастерская «Кузьыли» - 150 тыс. рублей;

      Фестиваль Традиций – 100 тыс. рублей;

      «Молодежь Удмуртии за здоровый образ жизни» - 100 тыс. рублей;

      Проект продвижения уличной культуры «Твоя культура» - 100 тыс. рублей;

      Молодёжная летняя школа «КРАШ» - 100 тыс. рублей;

      Городской Медиа центр ПрофNews - 100 тыс. рублей;

      «Достойный выбор – Удмуртия» - 100 тыс. рублей;

      Добровольческая акция студенческих отрядов Удмуртии «Отрядный вираж» - 100 тыс. рублей.

      17:04, 19 февраля, 2018
      Анна Торхова
      593
      0
      #Ижевск\n#молодежь\n#конкурс\n#Удмуртия\n#гранты

       

       

       

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