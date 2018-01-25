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      В Ижевске на бульваре Гоголя отпраздновали Татьянин день

      17:25, 25 января, 2018
      Георгий Поветкин
      17:25, 25 января, 2018
      Георгий Поветкин
      320
      0
      #досуг\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#студенты\n#праздники\n#Юрий Тюрин\n#Олег Гарин
      Фото: ИА "Сусанин"
      320
      0

      На площадке перед Театром кукол организовали концертную программу, площадки с аниматорами и палатки с национальными блюдами из печи.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на бульваре Гоголя отпраздновали Татьянин день. На площадке перед Государственным театром кукол Удмуртии организовали концертную программу, площадки с аниматорами и палатки с национальными блюдами из печи.

      Татьянин день отпраздновали в Ижевске

      Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-25.

      «Это хороший праздник. Однозначно его нужно отмечать. Нас поддерживает епархия. В этом году мы в первый раз на обновленном бульваре Гоголя и с завтрашнего дня начинаем подготовку к фестивалю снежных фигур, который также будут проводить студенты. Думаю, будет интересно. Бульвар живет интересной молодежной, студенческой жизнью», - рассказал журналистам глава Ижевска Юрий Тюрин.

      В свою очередь председатель Гордумы Олег Гарин отметил, что в дальнейшем студентов планируют привлекать к созданию проектов в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

      «Вы знаете при Минстрое нашей республики будет создана рабочая группа, куда войдут дизайнеры, урбанисты, в том числе хотим и наших студентов привлекать. Они смогут получить опыт и высказать новые идеи, которые будут востребованы. Сейчас эта группа министерством формируется», - сказал Олег Гарин.

      17:25, 25 января, 2018
      Георгий Поветкин
      320
      0
      #досуг\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#студенты\n#праздники\n#Юрий Тюрин\n#Олег Гарин

       

       

       

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