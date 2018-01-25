На площадке перед Театром кукол организовали концертную программу, площадки с аниматорами и палатки с национальными блюдами из печи.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на бульваре Гоголя отпраздновали Татьянин день. На площадке перед Государственным театром кукол Удмуртии организовали концертную программу, площадки с аниматорами и палатки с национальными блюдами из печи.

Татьянин день отпраздновали в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-25.

«Это хороший праздник. Однозначно его нужно отмечать. Нас поддерживает епархия. В этом году мы в первый раз на обновленном бульваре Гоголя и с завтрашнего дня начинаем подготовку к фестивалю снежных фигур, который также будут проводить студенты. Думаю, будет интересно. Бульвар живет интересной молодежной, студенческой жизнью», - рассказал журналистам глава Ижевска Юрий Тюрин.

В свою очередь председатель Гордумы Олег Гарин отметил, что в дальнейшем студентов планируют привлекать к созданию проектов в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

«Вы знаете при Минстрое нашей республики будет создана рабочая группа, куда войдут дизайнеры, урбанисты, в том числе хотим и наших студентов привлекать. Они смогут получить опыт и высказать новые идеи, которые будут востребованы. Сейчас эта группа министерством формируется», - сказал Олег Гарин.