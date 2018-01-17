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      64 купели оборудуют в Удмуртии на Крещение

      14:00, 17 января, 2018
      Георгий Поветкин
      14:00, 17 января, 2018
      Георгий Поветкин
      976
      0
      #Ижевск\n#Пирогово\n#Удмуртия\n#Крещение\n#Италмас\n#купель\n#Завьялово
      Фото: ИА "Сусанин"
      976
      0

      По информации регионального управления МЧС, в купаниях должны принять участие около 22 тыс. жителей республики.

      Ижевск. Удмуртия. 64 купели оборудуют в Удмуртии на Крещение. В мероприятии примут участие около 22 тыс. жителей республики. Об этом журналистам рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Косых.

      «В республике составлен реестр купелей – их планируется в Удмуртии открыть 64. Издано распоряжение правительства Удмуртии о дополнительных мерах безопасности», - рассказал Сергей Косых.

      Ижевчане смогут искупаться в купели, которая появится напротив поисково-спасательной службы города (улица Береговая, 1б). Всего ожидают около 5 тыс. человек.

      По словам Сергея Косых, сейчас лед имеет достаточную толщину и выдержит людей. На Ижевском пруду специалисты специально занимались намораживанием льда до 40 см, чтобы он не провисал, и вода не выходила наружу из-за большого количества людей.

      «К купели группы будут допускаться по 15-20 человек. Не более. Еще раз повторяю - нужно просто набраться терпения. Это связано с безопасностью людей на льду. Одежда должна быть легко снимаемой. Лучше с собой взять термос с горячим чаем», - рассказал Косых.

      Он также добавил, что пьяных горожан в воду не пустят. На месте будут дежурить сотрудники МЧС, Минздрава, МВД и ОСВОД.

      Отметим также, что 18 января от парка Кирова будет организован крестный ход, после чего батюшка освятит купель и воду.

      Купели неподалеку от Ижевска

      Также жители Ижевска могут искупаться в муниципальных образованиях неподалеку от столицы региона.

      Как рассказал «Сусанину» начальник отдела ГО и ЧС администрации Завьяловского района Кирилл Байданов, таких купелей будет девять.

      Места расположения:

      1.            МО Бабинское. Село Бабино. Пруд, который располагается ближе к администрации.

      2.            МО Завьяловское. Село Завьялово. Молдаванский пруд.

      3.            МО Гольянское. Река Кама.

      4.            МО Италмасовское. Село Италмас. Родник.

      5.            МО Пироговское. Деревня Пирогово. Музей заповедник «Лудорвай».

      6.            МО Хохряковское. Деревня Хохряки. Пруд.

      7.            МО Хохряковское. Деревня Хохряки. ЖСК «Русь».

      8.            МО Ягульское. Село Ягул. Пруд.

      9.            МО Ягульское. Деревня Русский Вожой. Пруд.

      «Это официально организованные купели, на которых будут дежурить спасатели и медики», - пояснил корреспонденту «Сусанина» Кирилл Байданов.

      Спасатели Ижевска готовятся к крещенским купаниям

      Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-17.

      14:00, 17 января, 2018
      Георгий Поветкин
      976
      0
      #Ижевск\n#Пирогово\n#Удмуртия\n#Крещение\n#Италмас\n#купель\n#Завьялово

       

       

       

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