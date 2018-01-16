HeadHunter: каждый третий житель Удмуртии готов переезжать в другие регионы в поисках лучшей работы

В 2017 году 27% соискателей республики поставили соответствующую отметку в резюме.

Ижевск. Удмуртия. Каждый третий житель Удмуртии мобилен и готов переезжать в другие регионы в поисках лучшей работы, к такому выводу пришли аналитики компании HeadHunter. В 2017 году 27% соискателей республики поставили соответствующую отметку в резюме.

Высокие зарплаты и предоставление работодателем жилья – основные факторы, названные кандидатами в пользу смены региона проживания. Также причиной переезда выступили такие бонусы, как предложение от интересной для соискателя компании, привлекательный соцпакет и обеспечение поддержки всем членам семьи.

Чаще всего в 2017 году жители Удмуртии искали работу в Москве (22%), Санкт-Петербурге (18%) и Казани (12%). На четвертой строчке по популярности – Екатеринбург (5%), на пятой – Пермь (4%).

Также жители республики рассматривали работу за рубежом. Среди предпочтений лидирующую позицию заняли Чехия, США и Азербайджан. Также людей привлекла работа в Великобритании и Канаде.

«Лидером среди городов республики по количеству желающих найти работу в другом регионе стал Ижевск. Также готовность оставить «насиженные места» характерна для жителей Глазова и Сарапула», - говорится в сообщении.

Если говорить о соискателях, готовых отправиться на заработки из республики в другой регион, то в 2017 году ими стали работники профобластей «Продажи», «Начало карьеры, студенты», «Производство», «IT, телеком» и «Строительство, архитектура». Подавляющее большинство кандидатов владеют английским языком. Чуть меньше свободно говорят на немецком, французском и татарском.

Переезд из республики в большей мере рассматривают мужчины, их доля в 2017 году составила 64%, при этом опыт работы в своей сфере у соискателей обоих полов в основном составил больше 6 лет.