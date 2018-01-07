30 тысяч жителей Удмуртии пришли в храмы на Рождество

Это почти на треть больше, чем было год назад.

Ижевск. Удмуртия. Православные верующие Удмуртии отметили праздник Рождества Христова. По данным МВД по республике, богослужения в ночь на 7 января прошли в 121 храме региона.

Всего праздничными мероприятиями было охвачено 92 населенных пункта. На всенощные бдения в соборах, церквях и молитвенных домах пришли около 30 тысяч жителей городов, сел и деревень, в том числе более 13 тысяч ижевчан.

Правопорядок в местах массового скопления граждан обеспечивали 800 сотрудников полиции, а также 150 представителей ЧОПов, добровольных народных дружин и казаков. Нарушений допущено не было.

Как отметил на своей странице в социальной сети сотрудник пресс-службы МВД по Удмуртии Ильдар Салимуллин, посещаемость церквей региона в рождественский Сочельник растет с каждым годом. В 2016 году в храмах встретили праздник 16 с половиной тысяч человек, в 2017 – 21 тысяча, а в минувшую субботу - около 30 тысяч. «Тенденция, однако. С Рождеством, мои православные друзья!», - подытожил свой пост Ильдар Салимуллин.