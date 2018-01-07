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      30 тысяч жителей Удмуртии пришли в храмы на Рождество

      12:24, 07 января, 2018
      Аграфена Костромская
      12:24, 07 января, 2018
      Аграфена Костромская
      479
      0
      #церковь\n#религия\n#христианство\n#правопорядок\n#храмы\n#МВД Удмуртии
      Фото: пресс-служба МВД по УР
      479
      0

      Это почти на треть больше, чем было год назад.

      Ижевск. Удмуртия. Православные верующие Удмуртии отметили праздник  Рождества Христова. По данным МВД по республике, богослужения в ночь на 7 января прошли в 121 храме региона. 

      Всего праздничными мероприятиями было охвачено 92 населенных пункта. На всенощные бдения в соборах, церквях и молитвенных домах пришли около 30 тысяч жителей городов, сел и деревень, в том числе более 13 тысяч ижевчан. 

      Правопорядок в местах массового скопления граждан обеспечивали 800 сотрудников полиции, а также 150 представителей ЧОПов, добровольных народных дружин и казаков. Нарушений допущено не было. 

      Как отметил на своей странице в социальной сети сотрудник пресс-службы МВД по Удмуртии Ильдар Салимуллин, посещаемость церквей региона в рождественский Сочельник растет с каждым годом. В 2016 году в храмах встретили праздник 16 с половиной тысяч человек, в 2017 – 21 тысяча, а в минувшую субботу - около 30 тысяч. «Тенденция, однако. С Рождеством, мои православные друзья!», - подытожил свой пост Ильдар Салимуллин.

      12:24, 07 января, 2018
      Аграфена Костромская
      479
      0
      #церковь\n#религия\n#христианство\n#правопорядок\n#храмы\n#МВД Удмуртии

       

       

       

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