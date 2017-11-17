В Глазовском районе продолжается строительство полигона ТКО

Строительство второй очереди полигона пока приостановлено.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе Удмуртии продолжается строительство полигона ТКО. Об этом пишет газета «Иднакар» со ссылкой на директора ООО «Экосмарт» Ивана Ельцова.

Первая очередь полигона вблизи Сянинского водозабора построена почти полностью – на 90%. Строительство второй очереди временно приостановлено.

Напомним, что ранее власти региона пообещали, что строить полигон не будут. Это решение было принято с учетом мнения местных жителей.

Прокуратура республики считает, что береговая линия реки Жаба, где планировалось разместить свалку, определена неправильно. Также ведомство утверждает, что публичные слушания о строительстве полигона были проведены с нарушениями закона. Директор «Экосмарт» сообщил, что у них есть доказательства обратного, и что все исследования участка проводились сертифицированными специалистами.

«В ответе прокуратуры однозначно утверждалась невозможность загрязнения так называемого «Сянинского водохранилища», а также что проектируемый полигон не попадает в зону санитарной охраны источников питьевого водоснабжения», - отметил Иван Ельцов.

Судебные разбирательства сейчас продолжаются.

Директор отметил, что они не собираются отказываться от строительства Сянинского полигона и намерены вновь провести общественные слушания и исследования по реке Жаба.