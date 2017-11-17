  • $ 60.25 ↑
  • € 71.17 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Глазовском районе продолжается строительство полигона ТКО

      11:12, 17 ноября, 2017
      Анна Торхова
      11:12, 17 ноября, 2017
      Анна Торхова
      385
      0
      #строительство\n#Глазов\n#Удмуртия\n#свалки\n#жители\n#мусорки\n#полигон
      Фото: pixabay.com
      385
      0

      Строительство второй очереди полигона пока приостановлено.

      Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе Удмуртии продолжается строительство полигона ТКО. Об этом пишет газета «Иднакар» со ссылкой на директора ООО «Экосмарт» Ивана Ельцова.

      Первая очередь полигона вблизи Сянинского водозабора построена почти полностью – на 90%. Строительство второй очереди временно приостановлено.

      Напомним, что ранее власти региона пообещали, что строить полигон не будут. Это решение было принято с учетом мнения местных жителей.

      Прокуратура республики считает, что береговая линия реки Жаба, где планировалось разместить свалку, определена неправильно. Также ведомство утверждает, что публичные слушания о строительстве полигона были проведены с нарушениями закона. Директор «Экосмарт» сообщил, что у них есть доказательства обратного, и что все исследования участка проводились сертифицированными специалистами.

      «В ответе прокуратуры однозначно утверждалась невозможность загрязнения так называемого «Сянинского водохранилища», а также что проектируемый полигон не попадает в зону санитарной охраны источников питьевого водоснабжения», - отметил Иван Ельцов.

      Судебные разбирательства сейчас продолжаются.

      Директор отметил, что они не собираются отказываться от строительства Сянинского полигона и намерены вновь провести общественные слушания и исследования по реке Жаба.

      11:12, 17 ноября, 2017
      Анна Торхова
      385
      0
      #строительство\n#Глазов\n#Удмуртия\n#свалки\n#жители\n#мусорки\n#полигон

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Уголовное дело по статье «убийство» возбудили в отношении жильца обрушившегося дома в Ижевске

      20:50, 10 ноября, 2017
      17053

      Обрушение дома в Ижевске, помощь пострадавшим и продолжение «Матильды»: что произошло минувшей ночью

      13556
      08:00, 10 ноября, 2017

      В Ижевске при обрушении дома погиб замначальника полиции Завьяловского района

      11651
      17:31, 10 ноября, 2017

      Полиция задержала жильца обрушенного дома в Ижевске, в квартире которого прогремел взрыв

      10275
      18:32, 10 ноября, 2017

      Депутат Гордумы Ижевска предложил главе города уйти в отставку

      8259
      16:10, 16 ноября, 2017

      Глава Хакасии отказался помогать отшельнице Агафье Лыковой

      17:27, 15 ноября, 2017
      1430

      СМИ сообщили о смерти сатирика Михаила Задорнова

      1289
      12:05, 10 ноября, 2017

      Никита Белых женился в СИЗО на свидетельнице по своему уголовному делу

      972
      16:20, 14 ноября, 2017

      В России изменится дизайн пачек сигарет

      726
      13:27, 15 ноября, 2017

      Ученые зафиксировали исчезновение пятен на Солнце

      606
      19:25, 13 ноября, 2017

      Премьер-министр Японии упал в яму во время игры в гольф с Дональдом Трампом

      10:59, 11 ноября, 2017
      656

      Аэропорт немецкого Ганновера закрыли после обнаружения бомбы

      530
      10:00, 15 ноября, 2017

      Биткоин упал в цене на 30 процентов

      513
      11:28, 13 ноября, 2017

      Организаторы «Евровидения» больше не будут защищать права конкурсантов

      426
      13:14, 16 ноября, 2017

      Леопард из Сочи попался на краже кур в Абхазии

      424
      17:36, 16 ноября, 2017

      Мультимедиа

      LIVE: Дневной Сусанин 17 ноября 2017 года

      Удмуртия в минуту: новый руководитель агентства информатизации и деньги на «Земского доктора»

      16 ноября, 2017

      Итоги сезона от ижевского ЖФК «Торпедо»

      16 ноября, 2017