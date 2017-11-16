Упавшая в кювет фура в Ижевске, новая ведущая «Ревизорро» и появление официального гимна Италии: что произошло минувшей ночью

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии четверг, 16 ноября. Синоптики прогнозируют в республике облачную погоду, местами небольшой снег. Температура воздуха днем -3, +2 градуса по Цельсию. А информационное агентство «Сусанин» каждое утро в любую погоду рассказывает вам о самых интересных событиях минувшей ночи.

«Это не шутки…»

В Ижевске 16 ноября троллейбус №6 будет следовать по маршрут через улицу Молодежную. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Перекресток улиц Труда и Профессора Рупасова закрыт в связи с ремонтными работами. Горожанам следует заранее продумать свой маршрут.

ДТП

Вечером, 15 ноября, часть фуры провалилась в кювет на объездной дороге возле кафе «Встреча» в Ижевске. Как сообщают очевидцы происшествия в группе ИГГС «ВКонтакте», обошлось без пострадавших.

Также накануне ДТП произошло на улице Южная Набережная, недалеко от ТЭЦ-1 в сторону центра. «Шевроле Лачетти» врезался в отбойник.

Гимн

Статус национального гимна Италии официально присвоили произведению «Братья Италии». Об этом пишет «Газета.ru».

«Братья Италии» использовалось в качестве гимна в течение 71 года, однако до сегодняшнего дня не имело статуса национального гимна.

Новая ведущая «Ревизорро»

Новой ведущей программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница» станет Настасья Самбурская. Об этом в своем Instagram написал генеральный директор канала Николай Картозия.

Самбурская уже работает на «Пятнице» в программе «Генеральная уборка».

Напомним, что в конце октября «Первый канал» подтвердил информацию о приеме на работу Елены Летучей.