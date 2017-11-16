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      Упавшая в кювет фура в Ижевске, новая ведущая «Ревизорро» и появление официального гимна Италии: что произошло минувшей ночью

      08:00, 16 ноября, 2017
      08:00, 16 ноября, 2017
      838
      0
      #общество\n#Ижевск\n#гимн\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      838
      0

      Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии четверг, 16 ноября. Синоптики прогнозируют в республике облачную погоду, местами небольшой снег. Температура воздуха днем -3, +2 градуса по Цельсию. А информационное агентство «Сусанин» каждое утро в любую погоду рассказывает вам о самых интересных событиях минувшей ночи.

      «Это не шутки…»

      В Ижевске 16 ноября троллейбус №6 будет следовать по маршрут через улицу Молодежную. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

      Перекресток улиц Труда и Профессора Рупасова закрыт в связи с ремонтными работами. Горожанам следует заранее продумать свой маршрут.

      ДТП

      Вечером, 15 ноября, часть фуры провалилась в кювет на объездной дороге возле кафе «Встреча» в Ижевске. Как сообщают очевидцы происшествия в группе ИГГС «ВКонтакте», обошлось без пострадавших.

       

      Также накануне ДТП произошло на улице Южная Набережная, недалеко от ТЭЦ-1 в сторону центра. «Шевроле Лачетти» врезался в отбойник.

       

      Гимн

      Статус национального гимна Италии официально присвоили произведению «Братья Италии». Об этом пишет «Газета.ru».

      «Братья Италии» использовалось в качестве гимна в течение 71 года, однако до сегодняшнего дня не имело статуса национального гимна.

      Новая ведущая «Ревизорро»

      Новой ведущей программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница» станет Настасья Самбурская. Об этом в своем Instagram написал генеральный директор канала Николай Картозия.

      Уважаемые зрители, друзья! Мы возобновляем съемки проекта "Ревизорро". Как создатель и идейный вдохновитель "Пятницы", я считаю необходимым рассказать вам некоторые подробности, а заодно поделиться с вами кое-чем личным. 1. Главная новость - новый Ревизорро найден! Ее имя вам хорошо знакомо. Это - Настасья Самбурская. Вот уже год она работает на "Пятнице" в программе "Генеральная уборка". У меня было время хорошо узнать ее, присмотреться к ней. И знаете что - в ней я увидел то самое качество, которое так необходимо нашему проекту "Ревизорро": нетерпимость к любым проявлениям несправедливости и желание восстановить человеческую правоту. Мы много говорили с Настасьей, и я, как мне кажется, теперь знаю душу этого человека. Я уверен, она станет отличным "Ревизорро". Честным и принципиальным. А ее 9 миллионов подписчиков в инстаграме ее в этом поддержат. 2. Теперь по поводу Лены Летучей. Я люблю Лену. И вновь хочу сказать в ее адрес слова благодарности и любви. Ревизорами не рождаются. Но именно ее несколько лет назад я выбрал на эту роль. Тогда она еще не была королевой СанПиНов, белокурой бестией чистоты и порядка. Кастинг был огромный, но именно в ней я увидел подлинное чувство - она необычайно остро реагировала на любое проявление несправедливости. А ведь именно это, а не пол, возраст, длина ног или цвет волос, является определяющим качеством для того, чтобы тебя выбрали на роль ревизорро. И чутье тогда меня не обмануло. Лена и придуманный нашими коллегами формат "Ревизорро" так здорово совпали, так дополнили друг друга, что теперь можно смело говорить о целой "эпохе Летучей" в жизни проекта Ревизорро. ➡️Продолжение в комментарии ниже ⤵️⤵️⤵️

      3,467 Likes, 183 Comments - Nikolay Kartozia (@kartozz) on Instagram: "Уважаемые зрители, друзья! Мы возобновляем съемки проекта "Ревизорро". Как создатель и идейный..."

      Самбурская уже работает на «Пятнице» в программе «Генеральная уборка».

      Напомним, что в конце октября «Первый канал» подтвердил информацию о приеме на работу Елены Летучей

      08:00, 16 ноября, 2017
      838
      0
      #общество\n#Ижевск\n#гимн\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня

       

       

       

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