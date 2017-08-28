Пешеходная прогулка «Удмуртский скороход» пройдет в Ижевске

2 и 3 сентября все желающие смогут пройди от 25 до 150 км.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет пешеходная прогулка «Удмуртский скороход – 2017». Как сообщают организаторы, принять участие в мероприятии могут все желающие.

У участников будет возможность пройти следующие дистанции: лайт (25 км), нормал (50 км), профи (75 км), экстрим (100 км), экстрим + (125 км), скороход (150 км).

На всех контрольных пунктах (кроме 25 км) организовано бесплатное горячее питание. Также курсирует бесплатный автобус до Ижевска. Для участников, идущих на длинные дистанции, организована ночёвка в палаточном лагере.

Среди новшеств в этом году то, что «Удмуртский скороход» стал всероссийским, будет организован новый маршрут, и будет работать палаточный лагерь для участников из других городов.

«Скороход» пройдет с 2 по 3 сентября.