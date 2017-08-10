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      День рождения празднует председатель Федерации профсоюзов Удмуртии Сергей Шерстобит

      09:00, 10 августа, 2017
      Яна Шамаева
      09:00, 10 августа, 2017
      Яна Шамаева
      178
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#профсоюз\n#профсоюзы\n#труд
      Фото: fpur.ru
      178
      0

      Ему исполнился 61 год.

      Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует председатель Федерации профсоюзов Удмуртии Сергей Шерстобит. В четверг, 10 августа, ему исполнился 61 год.

      Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает имениннику крепкого здоровья, успехов в труде и счастья в личной жизни.

      Сергей Викторович Шерстобит, родился 10 августа 1956 года. Окончил Ижевский механический институт по специальности «инженер-механик полигонных установок» на механосборочном производстве ПО «Ижмаш». Избирался вторым, первым секретарем Ленинского РК ВЛКСМ Ижевска, работал инструктором ГК КПСС Устинова. В дальнейшем на ПО "Ижсталь" прошел путь от термиста проката на горячих участках работ, бригадира комплексной бригады, мастера до начальника адьюстажа стана-250, термоучастка, Кизерлинга.

      С 1998 по 2006 - главный специалист, начальник отдела охраны труда, начальник сводно-аналитического отдела и заместитель председателя Госкомтруда Удмуртской Республики.

      В январе 2002 года получил второе высшее образование в институте экономики и управления Удмуртского госуниверситета, квалификация «Экономист-менеджер по специальности «Менеджмент».

      С марта 2006 года по март 2011 - заместитель председателя Федерации профсоюзов Удмуртской Республики.

      С 1 марта 2011 года - председатель Федерации профсоюзов.

      С 2013 года - член Общественной палаты Удмуртской Республики.

      09:00, 10 августа, 2017
      Яна Шамаева
      178
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#профсоюз\n#профсоюзы\n#труд

       

       

       

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