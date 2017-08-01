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      Сахар и маргарин подорожали в Удмуртии на прошлой неделе

      11:23, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      11:23, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
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      #Ижевск\n#торговля\n#тарифы и цены\n#Удмуртия
      Фото: Pixabay
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      При этом дешевле стали овощи, яйца, рыба, яблоки, водка, сметана и пшено.

      Ижевск. Удмуртия. Маргарин, сахар, рис и пшеничная мука подорожали в Удмуртии на прошлой неделе. Об этом сообщает Удмуртстат.

      По данным статистиков, в среднем по Удмуртии маргарин стал дороже на 93 копейки, сахар – на 80 копеек, рис – на 54 копейки. Пшеничная мука теперь обойдется на 22 копейки дороже.

      «Помимо этого, на 0,1-0,8% повысились цены сыра, мяса птицы, гречневой крупы, свинины (кроме бескостного мяса), поваренной соли, сливочного масла, моркови, конфет, глазированных шоколадом, питьевого молока стерилизованного и пастеризованного, подсолнечного масла», - отмечается в сообщении Удмуртстата.

      На рынке подешевели овощи, яйца, рыба, яблоки, водка, сметана и пшено. 

      11:23, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      101
      0
      #Ижевск\n#торговля\n#тарифы и цены\n#Удмуртия

       

       

       

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