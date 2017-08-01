Сахар и маргарин подорожали в Удмуртии на прошлой неделе

При этом дешевле стали овощи, яйца, рыба, яблоки, водка, сметана и пшено.

Ижевск. Удмуртия. Маргарин, сахар, рис и пшеничная мука подорожали в Удмуртии на прошлой неделе. Об этом сообщает Удмуртстат.

По данным статистиков, в среднем по Удмуртии маргарин стал дороже на 93 копейки, сахар – на 80 копеек, рис – на 54 копейки. Пшеничная мука теперь обойдется на 22 копейки дороже.

«Помимо этого, на 0,1-0,8% повысились цены сыра, мяса птицы, гречневой крупы, свинины (кроме бескостного мяса), поваренной соли, сливочного масла, моркови, конфет, глазированных шоколадом, питьевого молока стерилизованного и пастеризованного, подсолнечного масла», - отмечается в сообщении Удмуртстата.

На рынке подешевели овощи, яйца, рыба, яблоки, водка, сметана и пшено.