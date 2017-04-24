09:20, 24 апреля, 2017 Диана Ворончихина 285 0 #Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#Симферополь\n#билеты Фото: @arzik2 285 0 Аннулировано Аннулировано 09:20, 24 апреля, 2017 Диана Ворончихина 285 0 #Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#Симферополь\n#билеты 0 комментариев Читайте также «Дэдпул-2» появится на экранах летом 2018 года 19:47, 24 апреля, 2017 Впервые в России представили ретроспективу Джорджо де Кирико 19:17, 24 апреля, 2017 Ученик, взорвавший гранату в дагестанской школе, нашел ее на улице 18:56, 24 апреля, 2017 В Китае панда укусила туристку за голову 18:25, 24 апреля, 2017 Удмуртия в минуту: «достоинство» лося и отключение горячей воды 18:21, 24 апреля, 2017 Дизайнер «Форд» придумала няню для собак 17:57, 24 апреля, 2017 Сотрудники Сбербанка привели в порядок территорию вокруг Ижевского зоопарка 17:51, 24 апреля, 2017 Две мошенницы довели до самоубийства ветерана Великой Отечественной войны в Екатеринбурге 17:35, 24 апреля, 2017 Родителей двух восьмиклассников-зацеперов наказали в Ижевске 17:27, 24 апреля, 2017 Коллекторов в Удмуртии оштрафовали на полмиллиона рублей за название организации 17:06, 24 апреля, 2017 Шестиклассник взорвал гранату в школе Дагестана 16:52, 24 апреля, 2017 В Удмуртии поймали пару иностранцев-наркоторговцев 16:35, 24 апреля, 2017 Латвия стала самой ВИЧ-инфицированной страной в Европе 16:25, 24 апреля, 2017 Международное агентство Fitch понизило рейтинг Удмуртии 16:12, 24 апреля, 2017 Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор депутату Гордумы Глазова от КПРФ Едигареву 15:50, 24 апреля, 2017 Спортивный комментатор Василий Уткин решил стать владельцем футбольного клуба 15:48, 24 апреля, 2017 Гандболистки ижевского «Университета» одержали победу над «АГУ-Адыиф» 15:25, 24 апреля, 2017 СБУ классифицировала подрыв автомобиля ОБСЕ под Луганском как теракт 15:20, 24 апреля, 2017 Мобильный телефон в баллончике геля для бритья попытались передать в колонию в Удмуртии 15:00, 24 апреля, 2017 Россия вышла на третье место по уровню военных расходов 14:56, 24 апреля, 2017 Tele2 поддержит благотворительный утиный заплыв 14:41, 24 апреля, 2017 Дополнительные автобусы на кладбища запустят в Ижевске на Радоницу 14:37, 24 апреля, 2017 Телескоп «Хаббл» нашел звезду, закрывающую целую галактику 14:22, 24 апреля, 2017 Голкипер из Ижевска побил рекорд Акинфеева, Овчинникова и Филимонова по «сухим» минутам в РФПЛ 14:14, 24 апреля, 2017 В Ижевске c 24 по 27 апреля пройдут температурные испытания теплосетей 14:01, 24 апреля, 2017 Канадские ученые назвали самый опасный алкогольный напиток 13:56, 24 апреля, 2017 Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева в среду 13:38, 24 апреля, 2017 В Крыму открыли смотровую площадку с видом на Керченский мост 13:31, 24 апреля, 2017 Скульптор Мария Соловатова показала устанавливаемое памятнику лосю в Ижевске «достоинство» 13:17, 24 апреля, 2017 В России начались испытания новых ракет для зенитной ракетной системы С-500 12:55, 24 апреля, 2017