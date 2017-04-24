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      Автограф-сессия с Галиной Кулаковой пройдет в Ижевске

      11:30, 24 апреля, 2017
      11:30, 24 апреля, 2017
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Галина Кулакова
      Фото: pixabay.com
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      Мероприятие состоится 29 апреля на всероссийской специализированной вставке «Спорт. Отдых. Туризм» в ТРЦ «Италмас».

      Ижевск. Удмуртия. Ижевская лыжница Галина Кулакова в свой день рождения примет участие в автограф-сессии. Как сообщают организаторы, мероприятие состоится 29 апреля на всероссийской специализированной выставке «Спорт. Отдых. Туризм» в ТРЦ «Италмас».

      Планируется оборудовать фан-зону, где будут выставлены фотографии спортсменки разных лет.

      На площадке Минспорта Удмуртии в течение дня все желающие смогут пострелять из электронного оружия, проверить себя на выносливость и гибкость.  

      Кроме этого, аттестованные инструкторы помогут зарегистрироваться на сайте и получить всю информацию для выполнения нормативов ГТО.

      Параллельно с современными ценителями здорового тела гостей вставки будут удивлять и средневековые персонажи. Военно-исторический клуб «Варяжская Дружина» устроит показательные бои в костюмах 14 века, при этом каждый желающий сможет сделать стилизованное фото и оценить на себе вес воинских доспехов.

      Рядом с дружинниками обоснуются лучники, и самые меткие смогут попасть в цель с 10 м. А вот мишень для метания ножей будет стоять всего в нескольких метрах, так что одолеть ее смогут даже дети с разрешения родителей.

      Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по скандинавской ходьбе, которые пройдут 29 и 30 апреля.

      11:30, 24 апреля, 2017
      118
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Галина Кулакова
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