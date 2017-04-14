Участники праймериз в Удмуртии обсудили на дебатах тему экономики и промышленности региона

В обсуждении вопроса приняли участие зампред регионального парламента Софья Широбокова, депутат Госсовета Удмуртии Рашит Абашев, гендиректор «Ижевских электрических сетей» Сергей Клементьев, а также заместитель главного инженера «Ижевских электрических сетей» Вадим Баталов.

Ижевск. Удмуртия. Участники предварительного голосования партии «Единая Россия» в Удмуртии обсудили на дебатах тему экономики и промышленности региона. В дискуссии приняли участие зампред регионального парламента Софья Широбокова, депутат Госсовета Удмуртии Рашит Абашев, гендиректор «Ижевских электрических сетей» Сергей Клементьев и заместитель главного инженера «Ижевских электрических сети» Вадим Баталов.

В ходе своего выступления Софья Широбокова отметила, что на данный момент промышленность является основой экономики региона, причем показатели отрасли с каждым годом неуклонно растут.

«Взять хотя бы объем отгрузки промышленных товаров. Мы также с царских времен являемся оборонным щитом России. Удмуртия производит 30 процентов рынка беспилотных систем. 73 процента рынка гражданского оружия, 90 процентов боевого оружия», - отметила ряд положительных моментов в своем выступлении Софья Широбокова, которая заострила свое внимание и на проблемных сторонах.

По ее словам, на данный момент нужно обратить внимание на строительную отрасль, которая может приносить бюджету высокий объем налоговых поступлений.

«У нас практически всегда получается найти выходы из сложных ситуаций, но сейчас мы испытываем проблемы в строительной отрасли. Если раньше мы применяли только наши строительные материалы, то сейчас, к сожалению, наши конкурсы выигрывают предприятия из-за пределов республики. На такие моменты мы мало внимания обращаем», - сказала Широбокова.

В свою очередь представители энергетической промышленности Сергей Клементьев и Вадим Баталов заострили свое внимание на поддержке малого предпринимательства, подготовке молодых специалистов, а также продвижении отечественных брендов на внутреннем рынке и за рубежом.

«На мой взгляд, главной проблемой остается дефицит отечественных прогрессивных технологий. Нам нужно комплексно подойти к подготовке молодых специалистов, а также нужно повышать финансирование вузов и увеличивать количество бюджетных мест в них», - сказал в своем приветственном слове заместитель главного инженера «Ижевских электрических сетей» Вадим Баталов.

В свою очередь директор энергетической компании сказал, что несмотря на санкции со стороны Запада регион должен работать над повышением своей инвестиционной привлекательности.

«Нужно обеспечить приток инвестиции путем созданий хороших условий работы. Также не стоит забывать про субсидии и налоговые льготы», - сказал Сергей Клементьев.

Помимо этого, участники дебатов обсудили вопросы объема инвестиций, которые могут привлечь в регион в 2017 году, проблемы малого и среднего предпринимательства, а также актуальность создания промышленных кластеров на территории Удмуртии.