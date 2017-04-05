ГИБДД Удмуртии: это «Ш» неспроста

Автолюбителям рассказали, будут ли забирать машины на штрафстоянку за отсутствие знака «Шипы».

Ижевск. Удмуртия. Автолюбителям Удмуртии объяснили, как будут наказывать за отсутствие знака «Шипы». Как рассказал информагентству «Сусанин» руководитель первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин, забирать авто на штрафстоянку за отсутствие буквы «Ш» на заднем стекле не планируется.

«Правила дорожного движения давным-давно содержат требования о наличии опознавательных знаков на автомобиле. И это не только знак «Шипы», но и знаки «Глухой водитель», «Учебное транспортное средство», «Крупногабаритный груз», «Начинающий водитель», «Инвалид» и даже есть знак «Врач». Эти знаки предусмотрены к обязательному наличию на транспортном средстве, но ответственности за это установлено не было», - пояснил Вычужанин.

По его словам, изменения в законодательство вступили в силу со вторника, 4 апреля. Теперь водителей, не предупредивших о том, что на автомобиле установлены шипованные шины, будут наказывать. За первое нарушение могут вынести предупреждение, за повторное – предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

«Мы не планируем никаких масштабных рейдовых мероприятий на наличие знака «Шипы», все проверки у нас профилактические. Ловить автомобили в потоке, естественно, никто не будет», - подчеркнул Вычужанин.

Наша справка: Постановлением Правительства №333 от 24 марта 2017, внесли изменения в документ «О правилах дорожного движения». Согласно изменениям, госавтоинспектор имеет право вынести предупреждение или выписать штраф, если на автомобиле с шипованными шинами нет знака «Шипы» или знака «Начинающий водитель» при стаже меньше двух лет.