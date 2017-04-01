Поросенок Филипп из Удмуртии предсказал позднее наступление весны

До этого молодая свинья угадала победу Дональда Трампа на выборах президента США.

Сарапул. Удмуртия. Поросенок Филипп, питомец «Кигбаевского бекона», предсказал позднее наступление весны. Как сообщили корреспонденту информагентства «Сусанин» на предприятии, перед пяточком положили два одинаковых продуктовых набора: на одном было написано «Ранняя весна», на другом — «Поздняя».

Филипп выбрал лакомство под номером два, тем самым предсказав позднюю весну в Удмуртии. Карьеру оракула поросенок начал сравнительно недавно, но уже может выступать в качестве эксперта.

Так, по информации работников свинокомплекса, он со 100% точностью предсказал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, шесть премий Оскар мюзиклу «Ла-ла Ленд» и выход Великобритании из Евросоюза.

По аналогии с осьминогом Паулем принято решение увековечить образ Филиппки и установить ему памятник на центральной площади села Кигбаево Сарапульского района.