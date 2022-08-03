Юрий Мишкин выбыл из предвыборной гонки на пост главы Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. На заседании ЦИК Удмуртии в среду, 3 августа, Георгия Лещева зарегистрировали в качестве кандидата на должность главы Удмуртии от партии «Зелёная альтернатива». Об этом сообщается в официальных соцсетях Центризбиркома республики.

Также отмечается, что Юрий Мишкин, которого выдвинула партия «Коммунисты России», утратил статус кандидата на должность главы, потому что не предоставил необходимые для регистрации документы.

Кроме того ЦИК Удмуртии зарегистрировала списки кандидатов в депутаты Госсовета, выдвинутые реготделениями партий «Справедливая Россия», «Зеленая альтернатива» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Из республиканского списка «Справедливой России» исключили Дмитрия Бегишева в связи с тем, что он является членом иной политической партии, а из списка партии «Зеленая альтернатива» — Ивана Гвоздкова, потому что он подал заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах.

Напомним, на данный момент ЦИК зарегистрировала кандидатами Тимура Ягафарова от ЛДПР и Вадима Белоусова от «Справедливой России». Причём последнего Мосгорсуд признал виновным во взяточничестве, приговорив к 10 годам колонии строгого режима.