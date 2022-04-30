Верховный суд Удмуртии признал недействительным избрание главы Вавожского района

Вавож. Удмуртия. Верховный суд Удмуртской Республики признал выборы главы Вавожского района Олега Овчинникова недействительными. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Овчинникова избрали пост 17 ноября 2021 года. Решение было принято Советом депутатов. 24 декабря в Увинский райсуд поступило обращение с жалобой о признании результатов избрания недействительными из-за имевшими место нарушениями в соблюдении процедуры голосования. Суд истцам отказал.

Однако 18 апреля 2022 года Верховный суд Удмуртии удовлетворил обращение. С этого дня на время разбирательства полномочия главы района будет исполнять его первый заместитель Галина Аверкиева.