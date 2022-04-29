В Ижевске открыли мемориальную доску бывшему начальнику УИН Удмуртии Владимиру Ялунину

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открыли памятную доску бывшему начальнику управления исправительно-трудовых учреждений Удмуртской АССР генерал-полковнику Владимиру Ялунину. Торжественное мероприятие прошло возле здания Управления ФСИН по Удмуртской Республике.

В открытии участие приняли сотрудники ведомства и его ветераны. Со вступительным словом выступил председатель Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Удмуртской Республике Григорий Желудов. В своё время он лично был знаком и работал вместе с Владимиром Ялуниным.

«Весь его жизненный путь связан со службой, но важно, что начало его пути прошло в нашем управлении. От простого сотрудника он вырос до начальника управления», — сказал Григорий Желудов.

Также с речью выступил и временно исполняющий обязанности начальника УФСИН по Удмуртской Республике Игорь Киреев.

«Владимир Увенальевич — значимая для уголовно-исполнительной системы личность, пример самоотверженности и преданности профессиональному долгу. Более 30 лет он отдал служению закону и внёс значительный вклад в развитие УИС», — подчеркнул Игорь Киреев. Также, по его словам, Владимир Ялунин стремился к тому, чтобы систему считали не карательным органом, а государственным институтом, обеспечивающим безопасность граждан.

Адвокат Айрат Марданшин, ранее трудившийся заместителем прокурора Удмуртии по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях республики, также высказался о своём коллеге.

«Это тот человек, про которого говорят “где родился — там и пригодился”. Сейчас так принято, что руководителем обязательно назначаются люди командированные. Работая с Владимиром Увенальевичем, я понимал, что он прекрасно понимает менталитет людей», — сказал Айрат Марданшин.

Кроме того, по его словам, Владимир Ялунин принимал участие в создании одного из лучших отрядов спецназначения — «Кречет». Также Айрат Марданшин рассказал об увлечениях своего коллеги, которые и сыграли с ним злую шутку: «Он очень любил экстрим. Там, где холодно, там, где страшно, там всегда Ялунин. К сожалению, он погиб трагически, но если бы не так — то это был бы не Ялунин».

По заявлению Марданшина, в январе в Ижевске открыли мемориальную доску ещё одному выдающемуся деятелю — бывшему прокурору Удмуртии Виктору Походину, умершему в прошлом году.

«Я думаю, что это очень достойно [открытие мемориальной доски]. Недавно открывали доску Походину, прокурору республики. Они друг друга очень уважали и дружили. Это очень достойно и так должно быть, потому что Ялунин — гордость нашего управления», — заключил Марданшин.

Напомним, бывший замглавы МВД Удмуртии, а также бывший начальник УИН республики погиб 5 февраля в результате несчастного случая. Ему было 70 лет.