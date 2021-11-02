В министерствах и ведомствах Удмуртии реорганизуют внутренние процессы

В результате изменений получится снизить расходы и повысить производительность.

Ижевск. Удмуртия. В исполнительных органах власти Удмуртии стараются усовершенствовать типовые управленческие процессы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Все 29 министерств и ведомств республики начали исполнение этого проекта. Для представителей исполнительных органов в октябре 2021 года эксперты «Федерального центра компетенций» провели сессии в рамках проекта «Бережливая республика», в который входит административная реформа и другие.

На них получилось определить временные и организационные потери во время работы в офисах и придумать решения этих проблем. Для этого министерства выбрали 5 ключевых направлений: работа с обращениями граждан, исходящей корреспонденцией, подготовка госконтрактов, согласование приказов по основной деятельности, подготовка и согласование поручений руководителя.

Также вместе с экспертами они оценили текущее состояние процессов и посчитали, сколько времени уходит на каждый этап. В итоге получилось составить карту целевого и идеального состояния процессов без выявленных потерь.

Все министерства и ведомства готовы к продуктивному учебному взаимодействию. Некоторые из них уже начали внедрять новые формы управления еще до начала проекта. Далее им предстоит составить план мероприятий и после их проведения еще раз замерить целевое состояние процессов и узнать у сотрудников, что по их мнению изменилось.

Работа с приглашенными экспертами продлится еще 2 месяца. В результате все процессы министерств и ведомств должны стать сквозными, контролируемыми, исключающими дублирование операций. За счет этого и отказа от бумажных документов получится снизить расходы и повысить производительность.