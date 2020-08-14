Он провел совещание, основной темой которого стала реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 15 августа, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев побывал в Удмуртии с рабочим визитом. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, руководитель федерального ведомства посетил новый Дом культуры в селе Сосновка, а также осмотрел площадку строящегося культурно-досугового центра и ознакомился с ходом капитального ремонта стадиона в селе Шаркан.

Кроме того, Дмитрий Патрушев провел совещание, основной темой которого стала реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», которая стартовала в 2020 году.

«В 2020 году реализуются 132 проекта, включающие строительство, ремонт и реконструкцию социальных объектов и инфраструктуры, благоустройство территорий, закупку транспорта и многое другое. По сути госпрограмма является значительным шагом в глобальном развитии российского села, где проживает четверть населения нашей страны. Напомню, что в основу разработки госпрограммы были заложены результаты проведенной Минсельхозом оценки текущего состояния всех сельских территорий России по основным направлениям, определяющим уровень комфорта жизни граждан», - заявил Дмитрий Патрушев.

Процесс затронул сотни сельских территорий по всей стране. Заявленная регионами потребность в финансировании мероприятий на 2020 год составила более 140 млрд рублей – это почти в 6 раз выше доведенного объема финансирования. Со своей стороны, Минсельхоз продолжает прорабатывать вопрос увеличения финансирования госпрограммы на последующие периоды. Также ведомство уже готовит предложения о продлении ее реализации минимум до 2030 года.