Начальник УФСИН по Удмуртии получил погоны генерал-майора

Соответствующий указ подписал глава государства.

Ижевск. Удмуртия. Начальник Управления ФСИН по Удмуртии Михаил Арсланов стал генерал-майором. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, что Арсланов работает в Удмуртской Республике с августа 2018 года.

Наша справка: Михаил Нурнахметович Арсланов, родился 18 октября 1966 года в поселке Куйга Усть-Янского района Республики Саха (Якутия). В 1992 году окончил Уфимскую высшую школу МВД РФ, в 1996 году - Академию МВД РФ.

В уголовно-исполнительной системе служит с 1987 года. Начинал с должности контролера в следственном изоляторе №2 УИТУ УВД Красноярского крайисполкома. Состоял на различных должностях в ГУФСИН России по Красноярскому краю.

С апреля 2017 года возглавлял ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике.

Начальником УФСИН России по Удмуртской Республике назначен указом президента Российской Федерации №500 от 28 августа 2018 года.