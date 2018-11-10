Сотрудница Минфина Удмуртии под чужим именем подрабатывала юристом

После проверки женщина уволилась с госслужбы.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудница министерства финансов Удмуртии подрабатывала юристом. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, начальник одного из управлений несмотря на статус госслужащего решила оказывать юридические услуги компании, работающей в сфере здравоохранения.

По документам, в коммерческой организации работала знакомая женщины. При этом порученную работу чиновница выполняла лично и получала за нее вознаграждение. Кроме того, она не уведомила основного работодателя о своей подработке.

По действующему законодательству, выполнение государственным служащим иной оплачиваемой работы допускается только с предварительного уведомления представителя нанимателя, при условии, что это не повлечет за собой конфликт интересов.

По результатам проверки министру финансов Удмуртии внесли представление об устранении нарушения закона. Начальник управления решила уволиться с государственной гражданской службы.