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Сотрудница Минфина Удмуртии под чужим именем подрабатывала юристом

12:01, 10 ноября, 2018
Дарья Саушина
12:01, 10 ноября, 2018
Дарья Саушина
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#Прокуратура\n#Минфин\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
Фото: pixabay.com
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После проверки женщина уволилась с госслужбы.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудница министерства финансов Удмуртии подрабатывала юристом. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, начальник одного из управлений несмотря на статус госслужащего решила оказывать юридические услуги компании, работающей в сфере здравоохранения.

По документам, в коммерческой организации работала знакомая женщины. При этом порученную работу чиновница выполняла лично и получала за нее вознаграждение. Кроме того, она не уведомила основного работодателя о своей подработке.

По действующему законодательству, выполнение государственным служащим иной оплачиваемой работы допускается только с предварительного уведомления представителя нанимателя, при условии, что это не повлечет за собой конфликт интересов.

По результатам проверки министру финансов Удмуртии внесли представление об устранении нарушения закона. Начальник управления решила уволиться с государственной гражданской службы.

12:01, 10 ноября, 2018
Дарья Саушина
703
0
#Прокуратура\n#Минфин\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

 

 

 


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