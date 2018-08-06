Экс-главу Ижевска Юрия Тюрина допустили до выборов в городскую думу

Довыборы в муниципальный парламент состоятся в единый день голосования, 9 сентября 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. ТИК Октябрьского района Ижевска допустила экс-главу города Юрия Тюрина до выборов в городскую думу. Довыборы в муниципальный парламент состоятся в единый день голосования, 9 сентября 2018 года.

Решение было принято в ходе заседания, которое состоялось в понедельник, 6 августа.

«Поступило предложение зарегистрировать кандидата Тюрина Юрия Александровича кандидатом в депутаты Гордумы по одномандатного округу «Колтоминский» номер 10», - сказал председатель комиссии.

Некоторые участники заседания в ходе своего выступления высказали мнение, что часть подписей была исправлена, также были внесены изменения в паспортные данные и даты, указанные в подписных листах.

В итоге комиссия проигнорировала озвученные данные и фактически единогласным решением допустила Юрия Тюрина до участия в довыборах (два человека воздержались).