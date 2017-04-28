В Ижевске пройдет очередной тур дебатов

Обсуждение актуальных вопросов состоится 29 апреля в Удмуртской филармонии.
Ижевск. Удмуртия. Очередной тур дебатов пройдет в Ижевске в субботу, 29 апреля. Как сообщает пресс-служба удмуртского регионального отделения «Единой России», обсуждение актуальных вопросов состоится в Удмуртской филармонии.
9:00 - 10:30 - тему «Противодействие коррупции и эффективность госрасходов» обсудят:
- Лейла Гасымова, юрист ООО «ПРОФ-РЕСУРС».
- Сергей Колегов, доцент кафедры «Технология машиностроения и приборостроения» Воткинского филиала ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова».
- Кирилл Мерзляков, директор ООО «ВИД».
10:30 – 12:00 - «Экономика и промышленность»:
- Анатолий Наумов, генеральный директор ОАО «Элеконд».
- Людмила Ковалевская, директор ООО Торгово-деловой центр «Беларусь».
- Дмитрий Рылов, председатель первичной профсоюзной организации «Концерна «Калашников».
- Валерий Песков, юрист ООО «Продсервис».
- Сергей Мусинов, генеральный директор ООО «Сарапульский электрогенераторный завод».
- Максим Кареев, начальник механо-штамповочного цеха ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод».
- Андрей Лямин, директор ООО «ПКФ «Факт».
12:30 – 14:00 - «Доступность и качество образования»:
- Фарида Третьякова, руководитель БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум».
- Мария Созыкина, специалист по работе с молодёжью «Молодёжного информационно-ресурсного центра» города Ижевска.
- Евгений Шиляев, ассистент кафедры информатики и математики ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».
- Мария Пкстынцева, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».
- Никита Аганин, студент 3 курса Института права, социального управления и безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».
- Владислав Полетаев, студент 3 курса Института права, социального управления и безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».
- Ольга Вежеева, инженер учебно-научной лаборатории иммуногистохимии ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».
14:30 – 16:00 - «Физическая культура, спорт и молодежная политика»:
- Олег Овчинников, менеджер по сбыту ООО «Гюнтнер-Иж».
- Владимир Буторин, учитель истории и обществознания МКОУ «Вятская основная общеобразовательная школа» Каракулинского района УР.
- Александр Евсеев, председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики».
- Михаил Кучерявенко, пенсионер.
- Мария Пустынцева, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».
- Ваге Карапетян, индивидуальный предприниматель.
- Ольга Вежеева, инженер учебно-научной лаборатории иммуногистохимии ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».
16:30 – 18:00 «Экономика и промышленность»:
- Ринат Тютеев, начальник отдела кадров ОАО «Элеконд».
- Владислав Полетаев, студент 3 курса Института права, социального управления и безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».
- Кирилл Мерзляков, директор ООО «ВИД».
- Александр Оксов, заместитель начальника отдела по системам управления предприятием ОАО «Элеконд».
- Наталья Рябова, заместитель начальника отдела кадров ОАО «Элеконд».
- Марина Усубова, заместитель начальника отдела экономики ОАО «Элеконд».
- Владимир Чирков, начальник отдела сбыта ОАО «Элеконд».
Добавим, что за дебатами можно следить в режиме онлайн, перейдя на сайт «Одноклассники» и «Предварительное голосование».