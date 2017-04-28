В Ижевске пройдет очередной тур дебатов

Обсуждение актуальных вопросов состоится 29 апреля в Удмуртской филармонии.

Ижевск. Удмуртия. Очередной тур дебатов пройдет в Ижевске в субботу, 29 апреля. Как сообщает пресс-служба удмуртского регионального отделения «Единой России», обсуждение актуальных вопросов состоится в Удмуртской филармонии.

9:00 - 10:30 - тему «Противодействие коррупции и эффективность госрасходов» обсудят:

- Лейла Гасымова, юрист ООО «ПРОФ-РЕСУРС».

- Сергей Колегов, доцент кафедры «Технология машиностроения и приборостроения» Воткинского филиала ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова».

- Кирилл Мерзляков, директор ООО «ВИД».

10:30 – 12:00 - «Экономика и промышленность»:

- Анатолий Наумов, генеральный директор ОАО «Элеконд».

- Людмила Ковалевская, директор ООО Торгово-деловой центр «Беларусь».

- Дмитрий Рылов, председатель первичной профсоюзной организации «Концерна «Калашников».

- Валерий Песков, юрист ООО «Продсервис».

- Сергей Мусинов, генеральный директор ООО «Сарапульский электрогенераторный завод».

- Максим Кареев, начальник механо-штамповочного цеха ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод».

- Андрей Лямин, директор ООО «ПКФ «Факт».

12:30 – 14:00 - «Доступность и качество образования»:

- Фарида Третьякова, руководитель БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум».

- Мария Созыкина, специалист по работе с молодёжью «Молодёжного информационно-ресурсного центра» города Ижевска.

- Евгений Шиляев, ассистент кафедры информатики и математики ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

- Мария Пкстынцева, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».

- Никита Аганин, студент 3 курса Института права, социального управления и безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

- Владислав Полетаев, студент 3 курса Института права, социального управления и безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

- Ольга Вежеева, инженер учебно-научной лаборатории иммуногистохимии ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

14:30 – 16:00 - «Физическая культура, спорт и молодежная политика»:

- Олег Овчинников, менеджер по сбыту ООО «Гюнтнер-Иж».

- Владимир Буторин, учитель истории и обществознания МКОУ «Вятская основная общеобразовательная школа» Каракулинского района УР.

- Александр Евсеев, председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики».

- Михаил Кучерявенко, пенсионер.

- Мария Пустынцева, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».

- Ваге Карапетян, индивидуальный предприниматель.

- Ольга Вежеева, инженер учебно-научной лаборатории иммуногистохимии ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

16:30 – 18:00 «Экономика и промышленность»:

- Ринат Тютеев, начальник отдела кадров ОАО «Элеконд».

- Владислав Полетаев, студент 3 курса Института права, социального управления и безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

- Кирилл Мерзляков, директор ООО «ВИД».

- Александр Оксов, заместитель начальника отдела по системам управления предприятием ОАО «Элеконд».

- Наталья Рябова, заместитель начальника отдела кадров ОАО «Элеконд».

- Марина Усубова, заместитель начальника отдела экономики ОАО «Элеконд».

- Владимир Чирков, начальник отдела сбыта ОАО «Элеконд».

Добавим, что за дебатами можно следить в режиме онлайн, перейдя на сайт «Одноклассники» и «Предварительное голосование».