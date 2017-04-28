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      В Ижевске пройдет очередной тур дебатов

      17:30, 28 апреля, 2017
      17:30, 28 апреля, 2017
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      #Единая Россия\n#Ижевск\n#дебаты
      Фото: susanin.news
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      Обсуждение актуальных вопросов состоится 29 апреля в Удмуртской филармонии.

      Ижевск. Удмуртия. Очередной тур дебатов пройдет в Ижевске в субботу, 29 апреля. Как сообщает пресс-служба удмуртского регионального отделения «Единой России», обсуждение актуальных вопросов состоится в Удмуртской филармонии.

      9:00 - 10:30 - тему «Противодействие коррупции и эффективность госрасходов» обсудят:

      - Лейла Гасымова, юрист ООО «ПРОФ-РЕСУРС».

      - Сергей Колегов, доцент кафедры «Технология машиностроения и приборостроения» Воткинского филиала ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова».

      - Кирилл Мерзляков, директор ООО «ВИД».

      10:30 – 12:00 - «Экономика и промышленность»:

      - Анатолий Наумов, генеральный директор ОАО «Элеконд».

      - Людмила Ковалевская, директор ООО Торгово-деловой центр «Беларусь».

      - Дмитрий Рылов, председатель первичной профсоюзной организации «Концерна «Калашников».

      - Валерий Песков, юрист ООО «Продсервис».

      - Сергей Мусинов, генеральный директор ООО «Сарапульский электрогенераторный завод».

      - Максим Кареев, начальник механо-штамповочного цеха ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод».

      - Андрей Лямин, директор ООО «ПКФ «Факт».

      12:30 – 14:00 - «Доступность и качество образования»:

      - Фарида Третьякова, руководитель БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум».

      - Мария Созыкина, специалист по работе с молодёжью «Молодёжного информационно-ресурсного центра» города Ижевска.

      - Евгений Шиляев, ассистент кафедры информатики и математики ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

      - Мария Пкстынцева, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».

      - Никита Аганин, студент 3 курса Института права, социального управления и безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

      - Владислав Полетаев, студент 3 курса Института права, социального управления и безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

      - Ольга Вежеева, инженер учебно-научной лаборатории иммуногистохимии ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

      14:30 – 16:00 - «Физическая культура, спорт и молодежная политика»:

      - Олег Овчинников, менеджер по сбыту ООО «Гюнтнер-Иж».

      - Владимир Буторин, учитель истории и обществознания МКОУ «Вятская основная общеобразовательная школа» Каракулинского района УР.

      - Александр Евсеев, председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики».

      - Михаил Кучерявенко, пенсионер.

      - Мария Пустынцева, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».

      - Ваге Карапетян, индивидуальный предприниматель.

      - Ольга Вежеева, инженер учебно-научной лаборатории иммуногистохимии ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

      16:30 – 18:00 «Экономика и промышленность»:

      - Ринат Тютеев, начальник отдела кадров ОАО «Элеконд».

      - Владислав Полетаев, студент 3 курса Института права, социального управления и безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

      - Кирилл Мерзляков, директор ООО «ВИД».

      - Александр Оксов, заместитель начальника отдела по системам управления предприятием ОАО «Элеконд».

      - Наталья Рябова, заместитель начальника отдела кадров ОАО «Элеконд».

      - Марина Усубова, заместитель начальника отдела экономики ОАО «Элеконд».

      - Владимир Чирков, начальник отдела сбыта ОАО «Элеконд».

      Добавим, что за дебатами можно следить в режиме онлайн, перейдя на сайт «Одноклассники» и «Предварительное голосование».

      17:30, 28 апреля, 2017
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      #Единая Россия\n#Ижевск\n#дебаты
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