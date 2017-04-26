В Удмуртии глав районов и сел смогут выбирать на конкурсной основе

До этого руководителем муниципалитета мог стать депутатам местного парламента.

Ижевск. Удмуртия. Муниципальные образования республики получили возможность выбирать своих руководителей на конкурсной основе. За такое изменение местного законодательства проголосовали накануне депутаты Госсовета Удмуртии.

Законопроект представила коллегам председатель постоянной комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению республиканского Госсовета Наталья Кузнецова. По ее словам, до принятия изменений в законодательство муниципалитеты региона могли выбирать главу только из числа народных избранников поселкового или районного парламента. Теперь управленцем может стать человек, прошедший конкурсный отбор.

Предполагается, что состав конкурсной комиссии на 50% будет формироваться из сотрудников районной администрации и местного парламента, оставшуюся половину отдадут главе Удмуртии. Комиссия должна будет представить на суд районного или поселкового совета депутатов минимум две кандидатуры на пост муниципального руководителя.

По мнению Кузнецовой, дополнительные полномочия позволят муниципалитетам Удмуртии выбирать более профессиональных управленцев. Кроме того, процедура конкурса может быть более эффективной, по сравнению с выборами руководителя из числа депутатов райсовета, в случаях, когда глава уходит в отставку или становится фигурантом уголовного дела.