Эксперты рассказали, как избавиться от одуванчиков на участке. Об этом пишет «МИР 24» со ссылкой на «NEWS.ru».

Отмечается, что наиболее эффективна посадка культур, которые создают естественную конкуренцию за ресурсы. Если на участке будет плотный газон из многолетних трав, он образует сплошное покрытие, которое будет препятствовать прорастанию сорняков.

На участке можно посадить райграс или овсяницу, также пространство быстро занимают капуста, салаты, шпинат и свекла. Мощную корневую систему развивают многолетние цветы, в том числе розы, картофель и тыква. Их разветвленные корни подавляют рост одуванчиков.

Помимо этого эксперты рекомендуют проводить мульчирование почвы и засев свободных участков газонной травой. Таким образом получится создать естественный барьер против распространения сорняков.

Эти методы стоит совмещать с регулярной прополкой и правильной техникой выращивания культур. В итоге комплексный подход сократит число одуванчиков без использования химикатов.