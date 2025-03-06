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Ижевский беспилотник «Ланцет» с начала года поразил 200 единиц техники ВСУ

14:31, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевский беспилотник «Ланцет» с начала года поразил 200 единиц техники ВСУ
14:31, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
12
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#Ланцет
Источник фото: ZALA aero
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Целями стали гаубицы и бронетехника. 

Ижевск. Удмуртия. Бойцы в зоне спецоперации с начала года поразили порядка 200 единиц техники с помощью ижевского ударно-разведывательного беспилотника «Ланцет». Об этом сообщает компания «ZALA Aero».

Ижевским «Ланцетом» уничтожены образцы западной военной техники, поставленной на вооружение украинской армии. Поражены гаубицы M777, самоходные артиллерийские установки Krab, бронированные машины International Maxxpro, бронетранспортеры M1126 Stryker, БМП Bradley, а также американские танки Abrams (США) и немецкие Leopard 2A4 

Согласно данным, полученным с разведывательного беспилотника ZALA Z-16, атаки «Ланцетов» преимущественно осуществляются в ночное время. Благодаря наличию тепловизоров, эти барражирующие боеприпасы успешно функционируют в условиях темноты и могут выявлять даже замаскированные цели.

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14:31, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
12
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#Ланцет