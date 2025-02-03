Ижевск. Удмуртия. Ижевский повар попал на шоу «Битва шефов» (18+) телеканала «Пятница!». Об этом сообщает пресс-служба передачи.

В рамках программы известные шеф-повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов собирают свои команды кулинаров, чтобы найти среди них самого талантливого. Одним из участников четвёртого сезона передачи стал 30-летний ижевчанин Тимур Сафин. На кастинг он принёс медальоны из говядины со сливочным соусом. В ходе передачи шефы решат, пройдёт ли он дальше или вернётся домой.

Новый выпуск покажут 3 февраля в 19:00 по МСК.